Звезди махат силикона: “Дишам свободно” е новото лице на красотата

Напомпаният бюст вече не е универсален билет за успеха

През последните години темата за т.нар. explant surgery - премахването на гръдни импланти, се превърна от личен избор в културен сигнал.

В края на 90-те години и началото на новия век силиконовият бюст беше символ на успех, сексуалност и принадлежност към определен тип популярност. Днес обаче все повече жени, включително едни от най-разпознаваемите лица у нас и по света, публично се дистанцират от него. Тази промяна не е еднопластова - тя е едновременно медицинска, естетическа и психологическа.

И ако глобално тази тенденция вече е ясно разпознаваема, то и в България тя тепърва набира скорост, макар и по-тихо, но със същата вътрешна логика. Един от най-ярките и ясно артикулирани примери у нас е Цеци Красимирова, която години след като си поставя импланти през 2009 г. в Барселона, взема решение да ги премахне и публично говори за това като за освобождаване - не просто физическо, а и емоционално.

“Премахнах силиконовите импланти, усещам такава свобода. Бях чужденка в собственото си тяло. Като че ли тези импланти притискаха сърчицето ми”. Думите ѝ звучат не като естетическа корекция, а като лична равносметка.

Красимирова не крие, че първоначално е прибегнала до операцията, за да се чувства по-уверена -

решение, типично за

началото на 2000-те, когато

силиконът се възприемаше

като символ на успех

и привлекателност

Но с времето този избор започва да тежи. “Не се страхувах от операцията, страхувах се да не остана в този капан на “още”. А след това размишлява: “Тялото ми вече не е витрина за чужди очаквания. Когато красотата започне да става пречка за най-базовата човешка нужда като съня, значи цената е станала твърде висока. Сега мога да прегърна някого без пластмаса помежду ни”, признава тя, причислявайки силикона към семейството на синтетичните органични полимери.

Днес трансформацията на Цеци е цялостна - от визията до начина на живот. Живее между Барселона и Панчарево, ориентира се към по-спокоен и природосъобразен ритъм, а блясъкът отстъпва място на вътрешния баланс.

“10 години по-късно гардеробът ми е по-лек, а душата - по-пълна”, обобщава манекенката.

Друг пример за нов живот дойде преди броени месеци от чаровната актриса Теди Цветкова, популярна от сериала “София ден и нощ”. В емоционална изповед в мрежите брюнетката разкри, че и на нея ѝ се наложило да премахне импланти в гърдите заради тежко медицинско усложнение. Красивата актриса Теди Цветкова, която доби популярност като Джулия в хитовата продукция на Нова тв - “София ден и нощ", е прекрасна и без “пълнеж”. Снимка: Инстаграм

По думите ѝ единият имплант се е капсулирал, а впоследствие дори буквално е пробил кожата. Това, разказва Теди, се е случило внезапно и е довело до силни болки и сериозен риск за здравето. “Това беше най-кошмарният ми период”, признава тя и допълва, че е имала и втори проблем, за който предпочита да не говори публично. Фолкпевицата Десислава и без импланти е достатъчно ефектна Снимка: Инстаграм

Един от пионерите в премахването на тунинга у нас е и фолкзвездата Десислава. Певицата разкри преди години, че е взела категорично решение да премахне всичкия силикон от бюста си и да заложи на естествената си визия. Тя призна, че на няколко пъти вече е намалявала размера на бюста си, но този път е решена да махне изцяло изкуствените импланти. И го направи. Но не заради проблем, а за себе си. Енджи Касабие също се отказа от изкуственото - не само в гърдите, но и по лицето Снимка: Инстаграм

Енджи Касабие е другата популярна родна знаменитост, която каза “Не” на силикона и пластиките. Популярната диетоложка имаше импланти в гърдите и силикон в устните си, но вече е изцяло естествена. “Махнах силикона, с който бях. Разкарах и това, което имах в устата. Доверявам се на лекарите, които се грижат за кожата ми. Поддържат ме. Няма да се подлагам на по-сериозни процедури и интервенции”, категорична е Енджи. Фолкпевицата Джоанна, вече е учителка по химия и не се занимава с фолкпеене Снимка: Инстаграм

Интригуващ е и случаят с фолкпевицата Джоанна. Русокоската е една от първите в България, които си поставят импланти в гърдите, но с времето те започват да ѝ създават проблеми. Затова химичката по образвание решава да се раздели с тях и да гради нов имидж в чалга средите. След като маха силикона и разчита на природните си дадености, тя става учителка по химия и показва на подрастващите как да боравят с колби, епруветки и различни смеси.

Малко след нея и моделът Кристина Пламенова обяви, че ще премахне имплантите си поради информация, че те

били свързани с риск

за здравето, включително

с редки видове лимфом

Носителката на титлата Мис Вселена България 2022 поставя своята корекция още през 2017-а, но след това се реши на друга стъпка. “Махам ги, не е здравословно”, твърди Криси. Моделът Кристина Пламенова е прекрасна и без допълнителни "добавки" Снимка: Инстаграм

В същата линия, макар и с по-емоционален и личен разказ, се вписва и Михаела Зиновиева от предаването по Нова тв “Един за друг”. Тя не влиза в медицински детайли, но говори за преживяване, което я е довело до преоценка на тялото и избора ѝ. "Днес дишам. Истински. Свободно”, споделя тя.

Разгледано глобално, популярните световни звезди първи подеха кампания за премахване на изкуствените гърди, която дойде и у нас, макар и по-късно.

Още в края на 90-те Памела Андерсън, може би най-емблематичният образ на силиконовата ера, прави ход, който тогава изглежда почти контракултурен - премахва имплантите си през 1999 г. и открито заявява, че никога не се е чувствала напълно комфортно с тях. Някогашният секссимвол Памела Андерсън с един от партньорите си - Томи Лий СНИМКИ: GETTY IMAGES

Години по-късно Виктория Бекъм също постепенно се отказва от изкуственото в себе си, дистанцирайки се от визията, която сама е помогнала да популяризира. В ретроспекция тя дори съветва младите жени да не повтарят избора ѝ - рядък пример за публично признание на естетическа грешка в индустрия, която обикновено не допуска подобна уязвимост. Някогашният секссимвол Памела Андерсън не само премахна всичко изкуствено от тялото си, но и спря да се гримира. СНИМКИ: GETTY IMAGES

В началото на XXI век започва да се очертава нова линия - тази на

здравословните аргументи

за отстраняване на силикона

Йоланда Хадид го премахва през 2016 г. и се превръща в едно от лицата на дискусията около т.нар. breast implant illness - комплекс от симптоми, които част от пациентките свързват с наличието на импланти.

Сходен е и случаят на вдовицата на Хю Хефнър - Кристъл, която описва хронични болки, умора и алергични реакции, довели до решението ѝ за махане на имплантите.

Мишел Визаж, американска водеща и певица, също заявява, че свързва имплантите си с автоимунното заболяване хашимото и ги премахва след години на здравословни проблеми. След като през 90-те години Виктория Бекъм зарадва феновете си с уголемен бюст, наскоро тя върна гърдите си към естествения им размер. СНИМКИ: GETTY IMAGES

С времето списъкът започва да се разширява и да обхваща различни поколения и индустрии. Актрисата Мелиса Гилбърт избира да премахне имплантите си през 2015 г., мотивирана не от остри симптоми, а от дългосрочен страх от усложнения и необходимостта от бъдещи операции. Подобна рационална логика стои и зад решението на поппевицата Адриен Елайза Бейлон, макар при нея водещият фактор да е естетически - усещането, че външният резултат е непропорционален и неестествен.

В същия период се появяват и по-драстични истории. Хейди Монтаг, станала известна с радикалната си трансформация и поставянето на изключително големи импланти, ги премахва само няколко години по-късно заради силни болки, физическо натоварване и реален риск за здравето. Този случай се превръща в своеобразен символ на екстремната страна на пластичната хирургия и нейните последствия.

Към края на десетилетието темата вече навлиза в мейнстрийма.

Мена Сувари премахва имплантите си през 2019 г., като говори за

вътрешен дискомфорт и

желание да приеме тялото си

в по-естествен вид,

особено в контекста на майчинството. Сходна е и линията при Айша Къри, която признава, че имплантите са я карали да се чувства физически зле. Клер Кроули, позната от риалити формати, също описва тежки възпалителни и автоимунни симптоми, които я водят до скалпела на хирурга и премахване на изкуственото.

Паралелно с тези случаи започва да се оформя и нов тип публичност - тази на откритото споделяне в социалните мрежи.

Моделът Криси Тейгън през 2020 г. обявява решението си директно пред милиони последователи, аргументирайки го не само със здраве, но и с ежедневен комфорт и желание за по-естествено усещане за тялото. Към нея се присъедини и Ашли Тисдейл. След като през 90-те години Виктория Бекъм зарадва феновете си с уголемен бюст, наскоро тя върна гърдите си към естествения им размер. СНИМКИ: GETTY IMAGES

В началото на новото десетилетие темата придобива още по-ясно очертание.

Даника Патрик, най-успешната жена в историята на американските автомобилни състезания, известна с участието си в сериите IndyCar и NASCAR, описва

серия от симптоми - от

косопад до хормонални

нарушения, които според

нея изчезнали след

премахване на имплантите

Подобни разкази, макар и често оспорвани в медицинската общност като недоказана причинно-следствена връзка, създават мощен наратив, който влияе върху общественото възприятие.

Сред по-новите случаи се откроява и актрисата Алиса Милано, която през 2025 г. представя решението си в различна светлина - не толкова медицинска, колкото психологическа. За нея премахването на имплантите е акт на дистанциране от дългогодишен публичен образ, който е бил силно сексуализиран и в известен смисъл наложен отвън. Това добавя още един пласт към темата - този за идентичността и контрола върху собственото тяло.

Към този разширяващ се списък могат да бъдат добавени и имена като Жизел Бюндхен, която се отказва от имплантите си в името на по-естествена визия и комфорт; Шарън Осборн, която след години с импланти решава да ги премахне поради усложнения; Къртни Лав, която още през 2000-те също се връща към естествения си външен вид; както и актриси и публични личности като Хедър Морис, Стиви Никс и други, които в различни периоди са избирали да коригират или премахнат предишни естетични интервенции.

Когато тези индивидуални истории се подредят в обща картина, се вижда ясно повтарящ се модел. На първо място стоят здравословните аргументи - реални или субективно преживявани симптоми, които жените свързват с имплантите. На второ място е естетическата промяна - от доминиращия в миналото “перфектен” силиконов силует към по-естествени пропорции. На трето място идва психологическият фактор - желанието да се отхвърли образ, изграден под натиск или в различен етап от живота. И накрая прагматичният - осъзнаването, че силиконът изисква поддръжка, подмяна и носи риск от усложнения.

Днес силиконът вече не е универсален билет към успеха, нито гаранция за внимание. Напротив - все по-често той се оказва временен етап, който идва със своята цена. А решението да бъде премахнат се превръща в акт на зрялост, а не на отказ. И може би точно в това се крие най-голямата промяна - че за първи път от десетилетия насам модата не е да добавяш, а да се освободиш.