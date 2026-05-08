Меган Маркъл предприе самостоятелно пътуване до Чикаго

Меган Маркъл КАДЪР: Ютуб/KVUE

Меган Маркъл е посетила самостоятелно Чикаго, за да присъства на специален семеен празник на сина на своя близка приятелка от колежа, на когото е кръстница, съобщава списание People.

Изданието публикува снимка в "Екс", на която херцогинята е заснета в Катедралата „Свето име". На кадъра 44-годишната Меган е облечена в елегантно бежово поло и се усмихва.

По информация на източник, цитиран от списанието, тя е пристигнала по-рано в църквата и е изчакала началото на службата заедно с останалите гости и семейства. Меган не е използвала отделен вход и не е отправяла специални изисквания относно настаняването си. След края на събитието тя веднага се е прибрала в дома си в Монтесито.

Посещението в Чикаго има и лично значение за херцогинята. Северозападен университет е мястото, където тя учи между 1999 и 2003 г., завършвайки с бакалавърска степен по театрално изкуство и международни изследвания.

