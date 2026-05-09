Кои са 58-те българи с полицейски значки в САЩ и Канада, разбунили духовете в МВР (Снимки)

B.A.P.A. предоставя стипендии на български деца и пази паметта на починал сънародник

Българите в Америка отдавна не са само лекари, адвокати и IT специалисти. Има ги и там, където работата не е от 9 до 17 ч в патрулките, в полицейските управления, в академиите за самоотбрана и в службите за сигурност.

В България се разчу за Българо-американската полицейска асоциация (Bulgarian American Police Association или B.A.P.A.) със седалище в Чикаго след срещата ѝ със служебния вътрешен министър Емил Дечев и главния секретар на МВР Георги Кандев в САЩ.

Последната неделя в предаването “120 минути” по bTV Иван Демерджиев, който в петък бе избран за вътрешен министър в правителството на Румен Радев, заяви: “Проблемите в МВР са много. Леко съм озадачен, че ръководният състав на министерството - министър и главен секретар, отиде на посещение в САЩ, защото тези проблеми са на дневен ред. Хората очакват от МВР сериозна работа и сериозни разследвания. Те искат да видят справедливост”.

Тогава думите на вътрешния министър прозвучаха като упрек и знак, че звездата на служебния кабинет Георги Кандев няма да запази поста си.

Визитата в САЩ на Дечев и Кандев бе изненадваща. Предварително не бяха съобщени нито целта на посещението, нито по чия покана се изсипва такава мощна делегация от България, нито кръгът от срещи, които ще се проведат в САЩ, нито проблемите, които ще бъдат дискутирани. При това за първи път буквално цялото политическо и професионално ръководство на МВР се оказа зад океана. и то дни преди да сдаде поста на новото редовно правителство.

“Ще кажа каква е нотката на критика. Ние от доста време се опитваме в аванс да работим по проблемите, които ще трябва да разрешаваме утре, те са изключително много. И няма нищо лошо да замине ръководството на Министерството на вътрешните работи на едно посещение, но те не обявиха къде отиват, защо отиват, кой проблем ще разрешат там, кое налага това изключително сериозно представителство - министър, зам.-министър, главен секретар да отидат там. Ситуацията, в която намираме държавата, е изключително тежка и мисля, че много важно е всеки да осъзнава тази отговорност и всеки един до последно да изпълнява функциите си съвестно и стриктно”, каза още Демерджиев по bTV.

От информацията на служебното МВР стана ясно, че са били проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на Военновъздушните сили на САЩ (AFOSI) и други американски институции и агенции.

“В рамките на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Българската делегация отбеляза също значимия напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяването към Програмата за безвизово пътуване на САЩ (Visa Waver Program - VWP)”, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Основният упрек на новите управляващи беше, че служебното правителство няма никакво отношение към отпадането на визите за САЩ, нито пък приоритетът му е противодействието на тероризма. Тези теми са в прерогативите на редовното правителство, което след четири дни пое държавното управление.

Какво обаче представлява В.А.P.A?

Създадена през 2020 г. в Илинойс, организацията обединява българи, работещи в полицията и правоохранителните структури в САЩ и Канада - действащи и бивши полицаи, детективи, служители в шерифски управления и федерални агенции.

“Ние сме международна организация. Имаме членове от 22 щата и Канада. Асоциацията беше създадена да вдигне имиджа на българите.

Нашите имигранти да се гордеят, че са българи. Асоциацията се харесва и от много американци и канадци. “Шефове на полиции следят нашата дейност, а работата ни се оценява и от американското посолство в София”, каза пред “24 часа” основателят ѝ Марио Вълков.

Общността е 58 души, но реалният ѝ обхват вероятно е по-широк. Част от членовете не могат да бъдат публично обявявани заради естеството на работата им - включително в служби и позиции, свързани с оперативна и конфиденциална дейност.

Около 15 от членовете са жени, чийто професионализъм по нищо не отстъпва на този на мъжете.

Детектив Марио Вълков, президент и съосновател на организацията, стои зад изграждането на една от малкото български професионални мрежи в сферата на сигурността зад океана.

В ръководството са още детектив Браян Бонев, детектив Дейвид Иванов, офицер Дейвид Беков и офицер Георги Мавров.

Те не спират да се обучават и развиват. Бонев наскоро защити степен “кафяв колан” по бразилско жиу-жицу и е инструктор по самоотбрана в американска полицейска академия в щата Илинойс.

Двамата Жоровци, както ги наричат от асоциацията - полицаите Георги Кьосев и Георги Куртев от Палатайн, Илинойс, са партньори на терен. Една патрулка, една нощна смяна, двама българи.

В началото В.А.P.A е просто идея за взаимопомощ между неколцина сънародници, които се засичат по време на дежурства или съвместни операции. Така се решава да се организират, а асоциацията е регистрирана като официална благотворителна организация с нестопанска цел, става ясно от сайта на българските полицаи. Това им позволява да организират благотворителни акции. Но асоциацията е нещо, което правят в свободното си време. Докато са на служба, нещата са съвсем различни. Когато офицер Дейвид Беков е на поста си на 4 юли 2022 година (националния празник на САЩ - б.а.), той е на служба в Хайланд Парк, предградие на Чикаго. Вместо на празник, на който да се наслаждава, Беков попада на престрелка. Стрелбата идва от покрив. Убити са 7 души, а 48 -ранени.

Докато доскоро празнуващите бягат, Беков започва да оглежда сградите. Той е първият, който вижда стрелеца. Успява да предаде местоположението му, което се оказва ключово за залавянето на мъжа. И всичко това, докато оказва помощ на един от пострадалите. Българинът се прибира след 24-часово дежурство, колкото е позволено, а масовият убиец е заловен. Година по-късно Беков получава медал за геройство. Връчен му е на официална церемония от началника на полицията Лу Джогмен. Беков е директор и организатор на В.А.P.A.

Отново в Чикаго, март 2023 година. Дейвид, но Иванов, е детектив. Той е единственият българин в САЩ, който работи в отдел “Убийства”. Разбира се, в чикагската полиция. Нашенецът попада под светлината на прожекторите, след като за 25 дни успява да залови стрелец. Жертвата е жена, която е доброволка в църква. Нейната дъщеря вижда убийството. Иванов е скромен и казва, че макар и водещ детектив, по случая се работил с колеги. Разследването е тежко, спал по 3-4 часа за две денонощия. Крие се от тамошните медии, но пред наши издания разказва, че има около десетина разкрити убийства. Най му тежали тези на деца. В В.А.P.A е директор и организатор.

За съжаление, в 6-годишната си история организацията е белязана и от трагедия - смъртта на офицер Владимир Малеев. На 6 август 2021 година, едва на 39-годишна възраст, докато е на работа в полицията във Филаделфия, щата Пенсилвания, той умира с коронавирус. Завършил е УНСС и се мести да живее в САЩ през 2001 година. Негови приятели в дните след смъртта му разказват пред “24 часа”, че когато пристигнал в Америка, Владимир първоначално се установил в Атлантик Сити, където се занимавал със строителство. Според близките му той бил весел и пълен с енергия човек, обичал да се шегува и да разказва весели истории. Малеев завършил полицейската академия с много добри резултати, а след това бил приет на работа във Филаделфия. Там получава похвали за постижения, като едната е за служител на месеца. Офицер Владимир Малеев е бил и горд член на Българо-американската полицейска асоциация. Близките му разказват, че преди да почине, българинът започнал подготовка за изпитите за детектив. Междувременно се опитвал да постъпи и в S.W.A.T. - елитния отряд, който влиза в битки с опасни престъпни групи, с терористи и с наркобанди. Подобен е на нашите барети.

Българските полицаи в Америка не оставят паметта на Малеев да избледнее. Името му е на Мемориалната стена на героите във Вашингтон по време на Националната седмица на полицията през 2023 година. Там редом до американските колеги стоят и представители на българското МВР, сред тях Кандев, тогава шеф на полицията в Благоевград. А месеци преди това у нас представител на асоциацията се среща с главния секретар на МВР Петър Тодоров, който сега е депутат от “Прогресивна България”. В.А.P.A учредява и официална стипендия на името на Малеев. Всяка година асоциацията дарява стипендии в размер на 1000 долара на изявени студенти от български произход, които учат в американски колежи и университети. През 2023 и 2024 г. бяха връчени няколко такива стипендии - на церемонии в Чикаго и Пенсилвания, подкрепяйки младите българи, които утре ще бъдат лекари, адвокати или федерални агенти. А през май 2023 година майката на Малеев бе на възпоменателна церемония пред Националния мемориал на загиналите служители на правоохранителни органи. Той е в столицата Вашингтон. Тогава на мемориалната плоча бе изписано и името на офицер Владимир Малеев.

“Обявяваме тема за есе от 1500 думи, в което могат да участват деца на българи от всички щати в САЩ и Канада. Всички, които ще учат в колеж или университет, могат да кандидатстват. Есето има за цел да направи връзка у младите хора, родени и израснали в САЩ, с българската история. Наш полицай, който е най-близо до спечелилото дете, лично връчва наградата - в българско консулство или в библиотека”, пояснява за стипендията Вълков, носител на отличието “Полицай на годината” в САЩ за 2014 г.

След разговора с Марио Вълков става ясно, че B.A.P.A. не е просто организация по интереси, а общност от хора с реална служба, риск, отличия и биографии - българи, които са част от една от най-трудните системи в света и не са скъсали връзката си с България.

И може би най-важното - грижат се децата ни, родени и израснали в САЩ, да не останат българи само по фамилия. А да знаят историята, езика и мястото, откъдето идват родителите им.

Издигат всяка година трибагреника в Чикаго

B.A.P.A. участва всяка година в издигането на българския флаг в центъра на Чикаго за 3 март. Членове на асоциацията посещават български училища и детски градини в Илинойс, говорят с деца за безопасност и даряват подаръци за Коледа.

Организацията е правила и дарения за български спортни и образователни инициативи в САЩ.

Така присъствието ѝ не остава само в полицейската среда, а стига и до българските семейства зад океана.

Певицата ДесиСлава също е почитател на българо-американските полицаи. Както и те - нейни.

Полицай Петя Балабурова в Калифорния

Легендарният български футболист Христо Стоичков, който е свързан с българите в САЩ, е вероятно най-известният фен на Българо-американската полицейска асоциация.