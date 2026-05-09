Красимир Костов - добрият вкус на страниците на “24 часа”, празнува рожден ден

“Съдържанието е кралят.” Тази максима е закон в журналистиката, но едва ли може да бъде изпълнена, ако то не бъде поднесено в подходяща и удобна за четене форма.

Не просто удобство обаче има в графиката на “24 часа” - той е с модерен дизайн, с внимателно подбрани цветове, а всеки детайл и добре премислен елемент изящно допълват богатото съдържание.

Най-добрата вестникарска визия на пазара днес се дължи на отговорния секретар Красимир Костов, който празнува рожден ден. Но не само заради това екипът го обича, а защото във всеки един час от дългия редакционен ден среща в него добър колега, съветник и верен приятел.

Желаем му здраве и безброй щастливи мигове с най-голямата му страст - внука му Алекс. Защото времето за пълноценна почивка е именно това - двамата да са в “ранчото на Костов” недалеч от София.