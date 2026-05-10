Тед Търнър стартира бизнеса си с билбордовете на баща си, който се самоубива

Собственикът на Си Ен Ен превърна войната в истинско шоу, направи Игрите на добра воля в Москва и се ожени за Джейн Фонда

Александър Велики на броудкастърите. Голямата уста на Юга. Капитан Възмутителен. Това са само част от прякорите на американския магнат Тед Търнър, който почина на 87 години на 6 май.

Уникален визионер в телевизионния бизнес. Дори без да притежава университетска диплома. Защото е изхвърлен от престижния “Браун”, след като вкарал девойка в стаята си в общежитието. След години същият университет ще му връчи почетна диплома.

Сам признава, че се записал “Класическа литература” и му било скучно. Робърт Едуард Търнър III стартира в бизнеса едва 24-годишен, когато баща му, който носи същото име, се самоубива на 53 г. И поема билбордовете в Джорджия. По онова време бизнесът се оценява на 1 милион долара.

По време на войната във Виетнам той установява фактически монопол в Савана, Макон, Калъмбъс и Чарлстън. И се насочва за кратко към радиото. През 1969 г. продава веригата си и купува телевизия WJRJ в Атланта. Успява да я преобрази, като дори новините в 3 часа води немската овчарка Рекс в компанията на комика Бил Туш. И така започва всичко. След това купува още няколко малки станции.

През 1978 г. получава предложение от Рийз Шонфелд да инвестира в 24-часов новинарски канал. Инвестицията е около 15-20 милиона долара плюс няколко милиона на месец оперативни разходи, като трябва да се наемат минимум 300 човека.

Година по-късно Търнър продава WRET в Шарлът за 20 милиона долара, рекорд за телевизия в диапазона на ултрависоките честоти и купува офис в Атланта. Шонфелд става първият президент и изпълнителен директор на Cable News Network (CNN). Наемат Джим Кичъл, бивш главен мениджър на новините на NBC, за вицепрезидент на продукцията и операции. Сам Зерман става вицепрезидент и изпълнителен продуцент. Бил Макфейл става шеф на спорта, Тед Кавана поема човешките ресурси, а Бърт Рейнхарт е също вицепрезидент. През 1982 г. Шонфелд е сменен лично от Търнър като президент след скандала с уволнението на Санди Фримън, след което сдава поста на Бърт Рейнхарт.

CNN разбива конкуренцията с отразяването си на войната в Залива. Предава нонстоп на живо. Журналистите Бърнард Шоу и Питър Арнет остават единствени в Багдад, когато започват бомбардировките. За първи път се използва масово сателитна връзка и останалите само дишат прахта на канала.

Разбира се, след години се появяват и конспиративни теории, че операция “Пустинна буря” всъщност е била разработена като телевизионно шоу не без помощта на Тед Търнър. По това време той почти не излиза от кабинета на президента на САЩ Джордж Буш-старши.

Луд фен на спорта

През целия си живот Тед Търнър бе голям фен на спорта. Все пак изгражда империята си върху излъчването на мачове на бейзболния “Атланта Брейвс”. Дори купува отбора точно заради това. С негови пари и тези на “Кока-Кола” успя да прецака Гърция за олимпиадата през 1996 г., когато се отбелязваше вековния юбилей от първите модерни игри. За тях той построява чисто нов стадион, който след това остана за бейзболистите му.

Освен това след бойкотите на олимпийските игри в Москва през 1980 г. и Лос Анджелис през 1984 г. финансира Игрите на добра воля, които имаха уникален успех и телевизионен рейтинг. Връзките му с КПСС дори доведоха до стартирането на няколко тв канала в СССР.

Тед Търнър първи забелязва потенциала на кеча и го превърна в невероятно шоу. Той прави професионалната верига, която по-късно ще прерасне в империята на WWE.

Но най-голямата му слабост остава ветроходството. В него се влюбва като матрос от флота. Опитва се да влезе безуспешно в олимпийския отбор за игрите през 1984 г.

Но преди това Тед Търнър два пъти печели най-престижното състезание в света - Купата на Америка. През 1977 г. с купената от Тед Худ яхта “Дръзки” той надвива “Австралия” на Ноел Робъртс. И две години по-късно с “Упорит” отново триумфира в състезанието.

Заради успехите си Търнър е на корицата на престижното списание “Спортс Илюстрейтид” на 4 юли 1977 г. Приет е в Залата на славата на Купата на Америка и Националната зала на славата във ветроходството.

Във ветроходството води и война с Рупърт Мърдок, собственика на “Фокс”. Двамата се ненавиждат до последния си дъх точно покрай спорта, а не заради телевизиите си.

Освен на бейзболния “Брейвс” за няколко години е собственик и на хокейния “Атланта Трашърс”, който след продажбата си се мести в канадския град Уинипег.

Империята

от бизнеси

Телевизията никога не е била единственият бизнес на магната. През 1981 г. той купува козметичния гигант “Фаберже” и с това филмовото студио “Брут”. След това прибира и “Метро Голдуин Майер” от Кърк Керкорян за 1,5 милиарда долара, но бързо натрупва дългове. Керкорян го откупува обратно, но без правата на филмотеката на студиото, която остава за Търнър. И прави милиони, като възстановява класически филми и ги оцветява. Най-големият му хит е реновирането на “Казабланка”.

През 1991 г. купува “Хана-Барбара” и така стартира детския канал “Картун Нетуърк” на 1 октомври 1992 г.

2 години по-късно с руския журналист Едуард Сагалаев основава Московска независима телевизионна корпорация. Двамата пускат TV-6. Задържа се само година, но през 2001 г. се опитва да се върне на руския пазар с независимата NTV.

До 2011 г. Търнър е първи по собственост на земя в САЩ. Прави ферми по цялата страна, където се развъждат бизони. Така доставя месо за веригата си ресторанти. В момента на смъртта си има над 19 ферми в САЩ и три в Аржентина с обща площ над 2 милиона акра.

Отделно навлиза в бизнеса със зелена енергия и всякакви други инициативи, свързани с опазването на природата.

Три брака, пет деца

Бизнесменът и филантроп на червения килим с последната си съпруга Джейн Фонда

Телевизионният магнат има три брака и три развода. С първата си съпруга Джуди Ни е от 1960 до 1964 г. След това идва Джейн Шърли Смит от 1965 до 1988 г. и накрая е звездата на киното Джейн Фонда. С нея сключва брак на рождения ѝ ден - 21 декември 1991 г. Развеждат на 22 май 2001 г.

Има петима наследници - дъщеря Лаура Търнър Сейдел и син Робърт Едуард Търнър IV от първата си съпруга. От втория си брак има синове Бо и Рет Ли и дъщеря Джени Търнър Галингтън. Всичките го следват в неговите прородозащитни и филантропични проекти.

Робърт Едуард се опитва да се включи в политиката преди 13 години, като участва в битката за републиканската номинация за мястото в Конгреса на Северна Каролина. На изборите е разбит и взема само 7,90% от вота.

През 2010 г. Търнър се включва в инициативата на Уорън Бъфет и Бил Гейтс, като обявява, че ще остави по-голямата част от наследството си за благотворителност.

Болен от 2018 г.

Преди 8 години Тед Търнър бе диагностициран с деменция на Леви (LBD). Това е прогресиращо невродегенеративно заболяване, второто най-често след алцхаймер. Причинява се от натрупване на протеина алфа-синуклеин в мозъка, увреждайки мисленето, движението, поведението и съня. Основните симптоми включват когнитивни колебания, ярки халюцинации, паркинсонизъм и разстройства на съня.

Веднага публикува състоянието си. Според последната му съпруга Джейн Фонда го прави, за да могат хората да се запознаят с болестта.

За последно се появява публично на купона за 75-ата годишнина от брака на президента Джими Картър и съпругата му Розалин през 2021 г. и на 85-ия си рожден ден през 2023 г. В началото на миналата година е покосен от пневмония, но успя да се оправи. Умира в имението си във Флорида - плантацията “Авалон”, която се простира на 29 000 акра земя край Ламонт.

