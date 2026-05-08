Хюрем ли накара султан Сюлейман да убие сина си? Нова хипотеза

Екзекуцията на Шехзаде Мустафа през 1553 г. остава един от най-дискутираните моменти в Османската империя, не само заради драматичния си характер, но и защото историците продължават да спорят защо султан Сюлейман I е наредил смъртта на собствения си син. Докато традиционните разкази представят събитието като дворцов заговор, по-новите интерпретации предполагат по-дълбока политическа логика, свързана със структурата на османското управление, пише turkiyetoday.

Принц, погубен от дворцови интриги?

В продължение на векове както османските хронисти, така и по-късните историци до голяма степен са се съгласявали с едно обяснение: че Шехзаде Мустафа е станал жертва на предварително обмислен заговор, организиран от Хюрем Султан и Рюстем паша. Хюрем Султан, известна още като Роксолана, е една от най-влиятелните жени в историята на Османската империя и ключова фигура в периода, наречен „Султанат на жените". Тя е родена като Александра Лисовска в днешна Украйна и попада в султанския харем като робиня.

Историята стана популярна и в България покрай турския сериал "Великолепният век", който бе излъчван у нас през 2012-2014 г. В него художествено се пресъздава историята на най-дълго управлявалия османски султан Сюлейман Великолепни с наложницата Александра, дъщеря на православен украински свещеник, която приема исляма и става Хюрем и негова съпруга и има голямо влияние в империята.

Хюрем е първата робиня, която става официална съпруга на султан Сюлейман Великолепни, нарушавайки вековни традиции.

Според широко приетото твърдение, Хюрем Султан се е стремяла да осигури трона за един от собствените си синове, докато Рюстем паша, чието политическо бъдеще е зависело от този резултат, е работил за подкопаване на Мустафа. Разказът твърди, че принцът е бил изобразен като бунтовник в очите на баща си, което е накарало султан Сюлейман I да повярва, че екзекуцията е необходима.

Това тълкуване е подсилено в литературата, поезията и дори европейската драма, където Мустафа често е изобразяван като невинен и талантлив наследник, предаден от дворцовата политика. Някои историци също така свързват събитието с по-широк упадък, предполагайки, че империята е започнала да губи по-ранния си динамизъм след 1553 г.

Една статия обаче оспорва този опростен възглед, като поставя събитието в по-широката рамка на османското наследяване. В тази система суверенитетът не се ограничавал до един-единствен наследник; вместо това всички мъже членове на династията имали легитимно право да управляват.

По-скоро принцовете се съревновавали, често изграждайки съюзи и мрежи за подкрепа, докато служили като провинциални управители. Това съревнование можело и често завършвало с насилие, включително братоубийство, което се превърнало в приета политическа практика в рамките на династията.

От тази гледна точка Мустафа не бил просто жертва. Той бил и активен участник в борбата, култивирайки подкрепа сред влиятелни групи, включително еничарите, елитния пехотен корпус на империята.

„Мустафа ставаше твърде могъщ"

Все повече научни изследвания предполагат, че решението на султан Сюлейман I може би е било продиктувано не толкова от измама, колкото от страх от загуба на контрол. Популярността на Мустафа не се е ограничавала само до военните; той е бил възхваляван в различни слоеве на османското общество, което го е правело надежден алтернативен център на властта.

Според това тълкуване, критичният въпрос не е бил дали Мустафа е планирал открит бунт, а дали нарастващата му подкрепа би могла да подкопае авторитета на все още живия султан. Същата статия посочва, че когато войниците започнали да действат така, сякаш Мустафа е бъдещият владетел, балансът на легитимността започнал да се измества.

В това тълкуване действията на султан Сюлейман I са били насочени към възстановяване на този баланс. Като е елиминирал Мустафа, той е утвърдил отново авторитета си и е предотвратил появата на съперническа властова база в империята.

Повратен момент: военна лоялност и предполагаем бунт

Ситуацията ескалира по време на кампанията срещу Сефевидите през 1553 г., когато Мустафа е призован да се присъедини към императорската армия. Въпреки предупрежденията, той се подчинява на заповедта и влиза в лагера на баща си, където е екзекутиран.

Някои източници описват как еничарите открито са изразявали лоялността си към Мустафа, дори са се опитвали да го посетят въпреки заповедите. Когато принцът приемал жестовете им на вярност, това може да е било тълкувано като политически акт, а не като обикновен знак за популярност.

Някои историци твърдят, че този момент бележи критична промяна: лоялността, която е трябвало да бъде насочена изключително към султана, сякаш се е прехвърлила върху принца. В система, където властта зависи до голяма степен от личната вярност, това може да се разглежда като пряка заплаха за управляващия ред.

Между конспирация и необходимост

Статията в крайна сметка не отхвърля напълно ролята на Хюрем Султан и Рюстем паша, но поставя действията им в по-широк политически контекст. Вместо да ги представя като единствени архитекти на смъртта на Мустафа, това предполага, че всички участници са действали в рамките на очакванията и натиска на османската система.

Някои историци продължават да разглеждат екзекуцията като трагичен резултат от манипулация и дворцова политика, докато други я интерпретират като пресметнат ход на султан Сюлейман I, за да запази контрола си над крехката династична структура.