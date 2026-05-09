Първият премиер инфлуенсър - от бръснене в кабинета до пилотската кабина

С топ тв редактор и продуцент, поел имиджа му, "спартанецът" Гюров стана новата ТикТок сензация
Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер.
С тези думи служебният премиер Андрей Гюров се обърна за последно към министрите си. И наистина през последните два месеца станахме зрители на пиесата (филма) “Денят на служебния министър”, който се излъчваше в социалните мрежи.
В ТикТок видяхме динамични кадри как Гюров тича по стълбите на Министерския съвет. Докато отчита какво се прави срещу купуването на гласове, се завъртяха дори и кадри как се бръсне в кабинета поради дефицит на време. През последните дни пък под звуците на култовия саундтрак на “Топ Гън” се качи в кабината на изтребител F-16.
Всичко това превърна 50-годишния Гюров в сензация, а опозицията му лепна прякора ТикТок звезда, но извън иронията трябва да се отчете фактът, че само за два месеца клиповете му събраха почти 3 милиона гледания в любимата на младите социална мрежа.
Официалният му фейсбук профил пък бе създаден на 17 февруари и има 59 хил. последователи. Там гледанията и харесванията на клиповете му са в пъти повече - набор от фрази, метафори и ключови концепции, които повтаря систематично, за да наложи определен политически разказ.
И докато главният секретар на МВР Георги Кандев се превърна в “ходещо меме” заради строгия поглед и сравненията с вече покойния Чък Норис, то Гюров стана любимец на жените. Често имаше сравнения между него и бившия канадски премиер Джъстин Трюдо не само заради харизмата, усмивката и спокойния тон, с който говорят, а и защото и двамата са били преподаватели.
Образът му изцяло е конструиран от бившата водеща на новините на Нова телевизия и дългогодишен кадър на БНТ - Надежда Узунова. Тя показа, че знае как се опакова и продава успешен политически продукт. Направи специален екип, който да се грижи за публичния образ на Гюров. Очевидно тръгвайки по пътя към президентските избори наесен.
А че има различно виждане за него, ни показа още в клипа как рита със съветника си по спортни въпроси - футболната легенда Димитър Бербатов.
В началото видеата бяха директно насочени към работата на правителството, а към края на мандата станаха все по-разчупени и обърнати персонално към Гюров. Направи впечатление, че черно-белите му фотографии напомнят стила, изграден в социалните мрежи от френския президент Еманюел Макрон. Фотографката Соазиг дьо ла Моасониер го следваше и в двете президентски кампании и го показа в различни състояния - вглъбен в мислите си, забързан нанякъде или прегърнал нежно съпругата си и разменяйки интимни погледи с нея.
“Тв продуцентът” на премиера Надежда Узунова разчупи и рамката с видеото, в което той обясни компенсацията от 20 евро за нарастващите цени на горивата. Тогава Гюров изнесе урок, но не пред студентите си, а към цялата държава от кабинета си в Министерския съвет.
Кулминацията обаче бе на 25 април, когато Гюров качи клипче в инстаграм, в което показва един забързан свой работен ден. Под звуците на Джери Лий Люис и песента му Great balls of fire видяхме как яде ябълка, бръсне се, бърза за срещи и говори по телефона.
Същият клип ни показа и емоциите му - от закачливи усмивки до сериозно изражение. В инстаграм събра 17 хил. гледания, а коментарите бяха стотици. В тях Гюров получи веднага номинации за президент от последователите си, сравнения с Барак Обама, дори видяха в негово лице “Брад Пит в политиката”. И задейства love vibe в социалните мрежи. Последваха и трендове в ТикТок с неговия образ.
Показа ни и как е минала нощта на изборите. В кабинета му е събран екипът му, който следи всичко в страната. На специални стени дори са изписани имената на националните телевизии, а най-близкият кръг на Гюров прави разбор. Самият клип пък започва с навиване на ръкавите на бялата риза - знак към зрителите, че върши работа. И тук музиката е подбрана - Radiohead, Everything in its right place.
Клиповете му се превърнаха в нещо като триатлонския ултрамаратон, през който Гюров е минал, преди да влезе в политиката (тичане, плуване и колоездене до изтощение).
Той бе и първият премиер, който покани инфлуенсъри на "Дондуков” 1. Певицата Дара, актьорът и водещ на “Ергенът” Наум Шопов и съпругата му Теа Минкова (известни и с ютюб канала си), Мими Шишкова - тиктокър и активист (включително от протестите) и ютюбърът Асен Кукушев обсъждаха как да се засили интересът на техните последователи към гласуването на 19 април. Месец по-късно самият Гюров може да претендира за титлата “Инфлуенсър на годината”.
В свой плюс превърна и политическите нападки за активността му във фейсбук. Направи и специален клип “Кой ядоса Борисов и Пеевски”. В тези 30 секунди се редуват кадри с различни моменти от работното ежедневие на Гюров, включително от гласуването му в изборния ден и проведени формални и неформални срещи с Кандев. По-интересното е, че използва гласа на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и негов култов цитат - “Аз не знам, той Гюров всеки ден се агитира с 10 души с камери, хеликоптери, танкове, артилерия. Само и само да се покаже човекът, па не и кандидат за депутат. Има, дет се вика, една седмица”.
Всъщност трендът за прякото излъчване у нас бе въведен точно от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който наложи и близкото общуване с журналистите. Понякога повече от необходимото. Пиарът му Севделина Арнаудова се прочу с преките излъчвания на изявите на Борисов, които също иронично наричаха “Севда тв”. Борисов даде това, което се искаше и очакваше от него - картинка и звук.
Екипът на Гюров използва друг похват - кратки и ясни послания, които често се повтарят не само в речите му, но и в малкото интервюта, които даде.
Винаги беше с добре подготвени уроци, които явно бяха съгласувани с медийната му съветничка. Стриктно наизустяваше речите си, а на заседание на правителството влизаше с таблет и подготвен текст за “петминутката” за журналистите. Личаха заучените фрази, метафори и ключови концепции, които повтаряше систематично, за да наложи определен политически разказ и тон.
“Смело и по закон” се превърна в девиз за работата на МВР и администрацията. И той, и Кандев го използваха няколко пъти, за да подчертаят, че това е стандартът, по който се борят с престъпността и купения вот.
“Няма да се огънем” е друга фраза, която редовно повтаряше, която върви с уверението, че “кабинетът няма да се поддаде на заплахите на завладяната държава” или политическите атаки. Немалко пъти повтори, че заедно с кабинета му са “скочили в дълбоката вода”.
Гюров използва специфичен език, за да идентифицира опонентите си, а лайфмотивът му бе “разграждане на модела Борисов-Пеевски”, който следва и тренда в говоренето от последните години на лидерите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България".
Не пропускаше да спомене и “делата на трупчета”, “омертата в прокуратурата” и “Джуджета и зеленчуците”.
Имаше дори и институционални клишета, че правителството работи с “ръце, вързани зад гърба”. Това явно бе любима негова илюстрация за ситуацията, в която се труди кабинетът, когато други институции и най-вече прокуратурата не съдействат или активно му пречат.
За тези два месеца най-често чувахме, че служебният кабинет поставя нов, по-висок стандарт на работа, по ясен и прозрачен начин. Повторението на всички тези фрази показва стремеж към единно и лесно разпознаваемо послание, което да внуши стабилност, експертност и морално превъзходство над предишни управления.
Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, които са овладявани с години. Знаете историята за Леонид и 300-тата воини. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: “Чудесно, тъкмо ще се бием на сянка”. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция и че въпреки всички очаквания, сте правилните хора на правилното място в правилния момент, заяви Гюров на прощаване с министрите си.