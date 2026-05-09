Първият премиер инфлуенсър - от бръснене в кабинета до пилотската кабина

С топ тв редактор и продуцент, поел имиджа му, "спартанецът" Гюров стана новата ТикТок сензация

Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер.

С тези думи служебният премиер Андрей Гюров се обърна за последно към министрите си. И наистина през последните два месеца станахме зрители на пиесата (филма) “Денят на служебния министър”, който се излъчваше в социалните мрежи.

В ТикТок видяхме динамични кадри как Гюров тича по стълбите на Министерския съвет. Докато отчита какво се прави срещу купуването на гласове, се завъртяха дори и кадри как се бръсне в кабинета поради дефицит на време. През последните дни пък под звуците на култовия саундтрак на “Топ Гън” се качи в кабината на изтребител F-16.

Всичко това превърна 50-годишния Гюров в сензация, а опозицията му лепна прякора ТикТок звезда, но извън иронията трябва да се отчете фактът, че само за два месеца клиповете му събраха почти 3 милиона гледания в любимата на младите социална мрежа.

Официалният му фейсбук профил пък бе създаден на 17 февруари и има 59 хил. последователи. Там гледанията и харесванията на клиповете му са в пъти повече - набор от фрази, метафори и ключови концепции, които повтаря систематично, за да наложи определен политически разказ.

И докато главният секретар на МВР Георги Кандев се превърна в “ходещо меме” заради строгия поглед и сравненията с вече покойния Чък Норис, то Гюров стана любимец на жените. Често имаше сравнения между него и бившия канадски премиер Джъстин Трюдо не само заради харизмата, усмивката и спокойния тон, с който говорят, а и защото и двамата са били преподаватели.

Образът му изцяло е конструиран от бившата водеща на новините на Нова телевизия и дългогодишен кадър на БНТ - Надежда Узунова. Тя показа, че знае как се опакова и продава успешен политически продукт. Направи специален екип, който да се грижи за публичния образ на Гюров. Очевидно тръгвайки по пътя към президентските избори наесен.

Андрей Гюров смени профилната си снимка щом сдаде властта - на 8 май. Тя е черно бяла и напомня на запазанета марка на Макрон.

А че има различно виждане за него, ни показа още в клипа как рита със съветника си по спортни въпроси - футболната легенда Димитър Бербатов.

В началото видеата бяха директно насочени към работата на правителството, а към края на мандата станаха все по-разчупени и обърнати персонално към Гюров. Направи впечатление, че черно-белите му фотографии напомнят стила, изграден в социалните мрежи от френския президент Еманюел Макрон. Фотографката Соазиг дьо ла Моасониер го следваше и в двете президентски кампании и го показа в различни състояния - вглъбен в мислите си, забързан нанякъде или прегърнал нежно съпругата си и разменяйки интимни погледи с нея.

“Тв продуцентът” на премиера Надежда Узунова разчупи и рамката с видеото, в което той обясни компенсацията от 20 евро за нарастващите цени на горивата. Тогава Гюров изнесе урок, но не пред студентите си, а към цялата държава от кабинета си в Министерския съвет.

Димитър Бербатов и Андрей Гюров ритат топка в кабинета на Министерския съвет.

Кулминацията обаче бе на 25 април, когато Гюров качи клипче в инстаграм, в което показва един забързан свой работен ден. Под звуците на Джери Лий Люис и песента му Great balls of fire видяхме как яде ябълка, бръсне се, бърза за срещи и говори по телефона.

Андрей Гюров публикува в социалните мрежи видео, в което с рисунка на бяла дъска обяснява защо държавната помощ за гориво е 20 евро.

Същият клип ни показа и емоциите му - от закачливи усмивки до сериозно изражение. В инстаграм събра 17 хил. гледания, а коментарите бяха стотици. В тях Гюров получи веднага номинации за президент от последователите си, сравнения с Барак Обама, дори видяха в негово лице “Брад Пит в политиката”. И задейства love vibe в социалните мрежи. Последваха и трендове в ТикТок с неговия образ.

Показа ни и как е минала нощта на изборите. В кабинета му е събран екипът му, който следи всичко в страната. На специални стени дори са изписани имената на националните телевизии, а най-близкият кръг на Гюров прави разбор. Самият клип пък започва с навиване на ръкавите на бялата риза - знак към зрителите, че върши работа. И тук музиката е подбрана - Radiohead, Everything in its right place.

Клиповете му се превърнаха в нещо като триатлонския ултрамаратон, през който Гюров е минал, преди да влезе в политиката (тичане, плуване и колоездене до изтощение).

Той бе и първият премиер, който покани инфлуенсъри на "Дондуков” 1. Певицата Дара, актьорът и водещ на “Ергенът” Наум Шопов и съпругата му Теа Минкова (известни и с ютюб канала си), Мими Шишкова - тиктокър и активист (включително от протестите) и ютюбърът Асен Кукушев обсъждаха как да се засили интересът на техните последователи към гласуването на 19 април. Месец по-късно самият Гюров може да претендира за титлата “Инфлуенсър на годината”.

Надежда Узунова изгради публичният образ на Андрей Гюров.

В свой плюс превърна и политическите нападки за активността му във фейсбук. Направи и специален клип “Кой ядоса Борисов и Пеевски”. В тези 30 секунди се редуват кадри с различни моменти от работното ежедневие на Гюров, включително от гласуването му в изборния ден и проведени формални и неформални срещи с Кандев. По-интересното е, че използва гласа на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и негов култов цитат - “Аз не знам, той Гюров всеки ден се агитира с 10 души с камери, хеликоптери, танкове, артилерия. Само и само да се покаже човекът, па не и кандидат за депутат. Има, дет се вика, една седмица”.

Всъщност трендът за прякото излъчване у нас бе въведен точно от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който наложи и близкото общуване с журналистите. Понякога повече от необходимото. Пиарът му Севделина Арнаудова се прочу с преките излъчвания на изявите на Борисов, които също иронично наричаха “Севда тв”. Борисов даде това, което се искаше и очакваше от него - картинка и звук.

Екипът на Гюров използва друг похват - кратки и ясни послания, които често се повтарят не само в речите му, но и в малкото интервюта, които даде.

Тандемът Кандев и Гюров се превърна в интернет сензация.

Винаги беше с добре подготвени уроци, които явно бяха съгласувани с медийната му съветничка. Стриктно наизустяваше речите си, а на заседание на правителството влизаше с таблет и подготвен текст за “петминутката” за журналистите. Личаха заучените фрази, метафори и ключови концепции, които повтаряше систематично, за да наложи определен политически разказ и тон.

“Смело и по закон” се превърна в девиз за работата на МВР и администрацията. И той, и Кандев го използваха няколко пъти, за да подчертаят, че това е стандартът, по който се борят с престъпността и купения вот.

“Няма да се огънем” е друга фраза, която редовно повтаряше, която върви с уверението, че “кабинетът няма да се поддаде на заплахите на завладяната държава” или политическите атаки. Немалко пъти повтори, че заедно с кабинета му са “скочили в дълбоката вода”.

Гюров използва специфичен език, за да идентифицира опонентите си, а лайфмотивът му бе “разграждане на модела Борисов-Пеевски”, който следва и тренда в говоренето от последните години на лидерите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Не пропускаше да спомене и “делата на трупчета”, “омертата в прокуратурата” и “Джуджета и зеленчуците”.

Имаше дори и институционални клишета, че правителството работи с “ръце, вързани зад гърба”. Това явно бе любима негова илюстрация за ситуацията, в която се труди кабинетът, когато други институции и най-вече прокуратурата не съдействат или активно му пречат.

За тези два месеца най-често чувахме, че служебният кабинет поставя нов, по-висок стандарт на работа, по ясен и прозрачен начин. Повторението на всички тези фрази показва стремеж към единно и лесно разпознаваемо послание, което да внуши стабилност, експертност и морално превъзходство над предишни управления.

Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, които са овладявани с години. Знаете историята за Леонид и 300-тата воини. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: “Чудесно, тъкмо ще се бием на сянка”. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция и че въпреки всички очаквания, сте правилните хора на правилното място в правилния момент, заяви Гюров на прощаване с министрите си.