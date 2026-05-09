Блейк Лайвли: Етикетът „зло момиче“ ми струва 40 милиона долара

В нови съдебни документи американската актриса Блейк Лайвли твърди, че репутацията ѝ е понесла сериозен удар вследствие на предполагаема кампания, свързана с продуцентското студио на Джъстин Балдони.

Според документи, представени от "Дейли Мейл", актрисата иска обезщетение между 142 и почти 300 милиона долара от Wayfarer Studios LLC и продуцентската компания It Ends With Us Movie (IEWUM) LLC.

В подаденото заявление 38-годишната Лайвли посочва, че етикети като „зло момиче", „тормозеща" и „нечуваща" са се наложили около името ѝ в интернет и са нанесли сериозни щети на репутацията ѝ. По нейни изчисления това ѝ е струвало между 36,5 и 40,5 милиона долара.

Тя твърди това, след като възрази срещу намерението на Wayfarer да представи пред журито публикации, в които е описвана като „зло момиче" и „тормозеща". Делото продължава, въпреки че съдията е отхвърлил 10 от общо 13-те ѝ иска, включително обвиненията срещу Балдони в сексуален тормоз, които той категорично отрича.

В сила обаче остават исковете ѝ за отмъщение, подпомагане и подстрекателство към отмъщение, насочени и към PR компанията The Agency Group, както и обвиненията за нарушение на договор срещу IEWUM.

Лайвли твърди още, че е загубила между 47,5 и 90 милиона долара от пропуснати актьорски и продуцентски възможности в големи студийни продукции до август 2029 г. Според нея са пропаднали и участия в независими и нискобюджетни филми, което ѝ е донесло допълнителни загуби между 2,5 и 22,5 милиона долара, както и между 8 и 20 милиона долара от нереализирани телевизионни минисериали.

Актрисата твърди още, че предполагаемата кампания е засегнала сериозно и бизнеса ѝ. По думите ѝ компанията Blake Brown Beauty е загубила между 19,4 и 45,1 милиона долара паричен поток, както и между 12,3 и 70,2 милиона долара от авторски права за марката. Според документите Betty B Holdings LLC е претърпяла щети между 7,9 и 28,3 милиона долара.

Освен че има претенции за компенсации, Лайвли настоява и за обезщетение между 250 000 и 400 000 долара за „болка и страдание, физическа болка и унижение", които според нея са резултат от предполагаемата кампания за отмъщение.

Адвокатите на Wayfarer оспорват всички обвинения. В свое заявление те твърдят, че евентуалните щети по репутацията на Лайвли не са причинени от студиото на Балдони, а от самото ѝ поведение по време на снимките.

Според защитата отношенията ѝ със Sony Pictures вече са били обтегнати заради настояването ѝ да поеме контрол над филма, опитите да изолира Балдони от премиерата и отказа ѝ да участва активно в рекламната кампания, освен ако исканията ѝ не бъдат изпълнени.

Адвокатите на Wayfarer посочват и по-стари публикации от периода 2014–2020 г., в които Лайвли е описвана като „зло момиче" и „побойник". Според тях това доказва, че подобен публичен образ е съществувал още преди предполагаемата пр кампания.

Делото на Лайвли ще бъде разгледано в съда в Ню Йорк на 18 май.