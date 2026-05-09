Блейк Лайвли: Етикетът „зло момиче“ ми струва 40 милиона долара

В нови съдебни документи американската актриса Блейк Лайвли твърди, че репутацията ѝ е понесла сериозен удар вследствие на предполагаема кампания, свързана с продуцентското студио на Джъстин Балдони.
Според документи, представени от "Дейли Мейл", актрисата иска обезщетение между 142 и почти 300 милиона долара от Wayfarer Studios LLC и продуцентската компания It Ends With Us Movie (IEWUM) LLC.
В подаденото заявление 38-годишната Лайвли посочва, че етикети като „зло момиче", „тормозеща" и „нечуваща" са се наложили около името ѝ в интернет и са нанесли сериозни щети на репутацията ѝ. По нейни изчисления това ѝ е струвало между 36,5 и 40,5 милиона долара.
Тя твърди това, след като възрази срещу намерението на Wayfarer да представи пред журито публикации, в които е описвана като „зло момиче" и „тормозеща". Делото продължава, въпреки че съдията е отхвърлил 10 от общо 13-те ѝ иска, включително обвиненията срещу Балдони в сексуален тормоз, които той категорично отрича.
В сила обаче остават исковете ѝ за отмъщение, подпомагане и подстрекателство към отмъщение, насочени и към PR компанията The Agency Group, както и обвиненията за нарушение на договор срещу IEWUM.
Лайвли твърди още, че е загубила между 47,5 и 90 милиона долара от пропуснати актьорски и продуцентски възможности в големи студийни продукции до август 2029 г. Според нея са пропаднали и участия в независими и нискобюджетни филми, което ѝ е донесло допълнителни загуби между 2,5 и 22,5 милиона долара, както и между 8 и 20 милиона долара от нереализирани телевизионни минисериали.
Актрисата твърди още, че предполагаемата кампания е засегнала сериозно и бизнеса ѝ. По думите ѝ компанията Blake Brown Beauty е загубила между 19,4 и 45,1 милиона долара паричен поток, както и между 12,3 и 70,2 милиона долара от авторски права за марката. Според документите Betty B Holdings LLC е претърпяла щети между 7,9 и 28,3 милиона долара.
Освен че има претенции за компенсации, Лайвли настоява и за обезщетение между 250 000 и 400 000 долара за „болка и страдание, физическа болка и унижение", които според нея са резултат от предполагаемата кампания за отмъщение.
Адвокатите на Wayfarer оспорват всички обвинения. В свое заявление те твърдят, че евентуалните щети по репутацията на Лайвли не са причинени от студиото на Балдони, а от самото ѝ поведение по време на снимките.
Според защитата отношенията ѝ със Sony Pictures вече са били обтегнати заради настояването ѝ да поеме контрол над филма, опитите да изолира Балдони от премиерата и отказа ѝ да участва активно в рекламната кампания, освен ако исканията ѝ не бъдат изпълнени.
Адвокатите на Wayfarer посочват и по-стари публикации от периода 2014–2020 г., в които Лайвли е описвана като „зло момиче" и „побойник". Според тях това доказва, че подобен публичен образ е съществувал още преди предполагаемата пр кампания.
Делото на Лайвли ще бъде разгледано в съда в Ню Йорк на 18 май.