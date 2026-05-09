Дара: Изпълнението ми за Евровизия става все по-добро с всяка репетиция

Тук положението е много стегнато, репетирахме на сцената. Виждам, че грешките се изчистват и аз самата съм по-спокойна. Изпълнението става по-добро с всяка репетиция. Това разказа певицата Дара пред БНТ.

"Утре ми предстои да пробвам и роклята, която ще нося. Надявам се да ми стане и да ми хареса", добави тя.

"Със сигурност се забавлявам. Много репетирам, но и се забавлявам. За един артист е много важно да се забавлява, защото иначе влиза в ментални капани. Аз виждам красотата на Евровизия, виждам защо този конкурс съществува 70 години и продължава. Важно е всички участници да го усетим като празник на музиката и да се порадваме на неговата красота", разказа още Дара.