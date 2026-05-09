Съдът отхвърли иск за сексуален тормоз срещу Уил Смит

Съдия Майкъл Шулц от Върховния съд на окръг Лос Анджелис отхвърли иска на бившия цигулар на Уил Смит - Брайън Кинг Джозеф, срещу актьора и компанията му Treyball Studios Management поради липса на правно основание, съобщи USA Today.

Искът, подаден в края на 2024 г., твърди, че по време на турнето Based on a True Story: 2025 Tour Джозеф е открил в хотелската си стая в Лас Вегас ръкописна бележка и чужди вещи, сред които лекарства за ХИВ. По думите му впоследствие е бил отстранен от турнето, след като уведомил ръководството за опасенията си.

В жалбата актьорът от „Методът Уилямс“ беше обвинен в „хищническо поведение“ и в умишлено „подготвяне на ищеца за сексуална експлоатация“.

Съдията е отхвърлил делото, тъй като твърденията не доказват модел на тормоз, достатъчен за установяване на злоупотребителска работна среда. Той е приел също, че нито едно от исканията на музиканта не може да преодолее правното възражение на Смит.

Правният екип на Джозеф разполага с 30 дни, за да внесе изменения в иска, преди делото да бъде прекратено окончателно.

При оповестяването на иска адвокатът на Смит Алън Б. Гродски определи обвиненията като неверни, неоснователни и безотговорни и заяви, че актьорът ще се защитава с всички законови средства, предава БГНЕС.