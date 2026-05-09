Джордж Клуни се оттегля от Холивуд: Вече не преследвам кариера, а справедливост

Джордж Клуни навърши 65 години и призна, че е готов да забави темпото и да се оттегли от Холивуд, за да се посвети повече на семейството си и на каузите, които подкрепя.

В интервю за Page Six по време на 51-вата церемония на наградите „Чаплин" в Линкълн център актьорът разкри, че планира да насочи усилията си към фондацията „Клуни за справедливост", която създаде заедно със съпругата си Амал.

„Ще правя неща, които намирам за по-удовлетворяващи, защото вече не преследвам кариера", казва носителят на „Оскар". По думите му, работата по лични проекти му позволява да отделя повече време на важните за него теми и именно там е фокусът му в този етап от живота.

Клуни допълни, че ще работи и с Кралското училище за филмово и телевизионно образование, чиято мисия е да подпомага студенти от недостатъчно представени общности, желаещи да се развиват във филмовата и телевизионната индустрия.

Въпреки новите си приоритети звездата от "Бандата на Оушън" подчертава, че не се отказва напълно от киното. „Ако получите добра роля, я приемате", отбелязва той с усмивка.

По време на събитието Клуни беше отличен за значителния си принос към киното, макар самият той да признава, че подобни церемонии го карат да се чувства неудобно. „Мисля, че всеки човек с поне малко почтеност би се почувствал неловко, когато някой стои и го хвали", казва актьорът.

Той определи кариерата си като „шокираща". С тези думи визираше пътя си от второстепенни роли и неуспешни телевизионни сериали до статута на една от най-разпознаваемите звезди в Холивуд.

След пробива си в популярния лекарски сериал "Спешно отделение" Клуни успешно преминава към големия екран и се превърна в едно от най-големите имена в киното.

Днес актьорът изглежда напълно отдаден на ролята си на семеен човек. С Амал Клуни, за която се ожени през 2014 г. във Венеция, отглеждат близнаците си Александър и Ела, а самият Клуни все по-често поставя личния живот и филантропията пред светлините на прожекторите.