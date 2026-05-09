Защо светът се обърна срещу Ан Хатауей, която загуби милионите си от филмови роли

Днес Ан Хатауей се радва на успеха на дългоочакваното продължение на "Дяволът носи Прада", което продължава да пълни кината и у нас, но до не отдавна беше жертва на сериозен онлайн тормоз. Имаше дори и тренд Hatha-hate.

Хейтът към нея започна да се сипе в началото на 2010-те години, лиши я от роли и дори ѝ е докарал проблеми с психичното здраве. Троловете в интернет я наричат фалшива и престорена и дори я избират за най-досадната знаменитост на 2013 г. в анкета на The San Francisco Chronicle. В същата година тя печели Оскар за ролята си в "Клетниците", но дори това не омилостивява хейтърите ѝ. На церемонията по връчването на наградите тя започва речта си с думите: "Сбъдна се", които по неясни причини допълнително възпаляват хейтърите ѝ, които започват да въртят откъса с фразата в социалните мрежи и да коментират колко "претенциозна" е актрисата.

Никой не може да определи точния момент, в който от от уважавана актриса Ан Хатауей се превръща във враг, но като че ли мнението за нея се обръща след церемонията за наградите "Оскар" през 2011 г. Тогава тя е водеща на събитието заедно с актьора Джеймс Франко. Публиката обаче не одобрява тандема, понеже нямат химия помежду си. Малко след това в интервю за "Късното шоу с Дейвид Летърман" самият Франко се изказва неласкаво за колежката си: "Ан Хатауей е толкова енергична, дори тасманийският дявол би изглеждал напушен, ако застане до Ан Хатауей."

Самата Ан Хатауей пък разказва, че се е чувствала като в безизходица на сцената до него, понеже Франко "не ѝ е дал нищо, за което да се хване" на сцената.

През същата година Ан е избрана да изиграе жената котка в "Черният рицар" на Кристофър Нолан. И тогава отнася хейт, понеже според някои не била достатъчно секси. Нататък омразата срещу нея тръгва и по линия на външния ѝ вид, пише Дейли мейл.

Джеймс Франко си позволява да я коментира и друг път. Например в предаването SiriusXM с Хауърд Стърн, който казва, че „Всички някак си мразят Ан Хатауей..." и го отдава на това, че е превзета. Вместо да защити колежката си Джеймс Франко поема тона и добавя: "Не съм експерт, но май има хатахейтъри."

През 2013 г. Ан Хатауей печели оскар и омразата към нея достига връх, когато в интернет въртят речта ѝ и се подиграват. По-късно Ан разказва, че е била истински нещастна в нощта на наградите „Оскар".

"Трябваше да застана пред хората и да почувствам щастие, а не го усещах. Печелиш Оскар и би трябвало да си щастлив. Аз не се чувствах така. Чувствах несправедливост в това да стоя там с рокля, която струва повече, отколкото някои хора ще видят през живота си, защото печеля награда за изобразяване на болка, която се усеща като част от колективния ни опит като човешки същества. Опитах се да се преструвам, че съм щастлива, но ме нападнаха и за това. Поне научих, че дори да се чувстваш все едно умираш от срам, всъщност не умираш", казва тя.

През същата година "Ню Йорк Таймс" публикува статията "Наистина ли мразим Ан Хатауей?", в която психолози се опитват да разкрият причините за обществената омраза. Едно от обясненията е, че усещането за принадлежност към група хора със сходни интереси или виждания активира центровете на удоволствието в мозъка. И така хейтърите на Ан Хатауей набрали инерция - просто за да са заедно и част от нещо.

Тогава актрисата решава да отстъпи от светлините на прожекторите. По-късно пред Huffington Post разказва, че „хората май се нуждаеха от почивка от нея".

Нейният спасител се оказва режисьорът Кристофър Нолан, който ѝ дава роля в момент, когато тя получава масово откази за други проекти. Той я избира за главната роля в блокбъстъра му от 2014 г. "Интерстелар".

Размишлявайки върху влака на омразата към Хатха, Ан каза пред Vanity Fairпрез 2024 г.: „Много хора не ми даваха роли, защото бяха толкова загрижени колко токсична е станала моята идентичност онлайн."

Имах ангел в лицето на Кристофър Нолан, на когото това не му пукаше и ми даде една от най-красивите роли, които съм имал, в един от най-добрите филми, в които съм участвал.

„Не знам дали по онова време знаеше, че ме подкрепя, но това имаше такъв ефект. И кариерата ми не загуби инерция, както можеше, ако не ме беше подкрепил."

Всъщност, Ан продължи даполучава роли в „Оушън 8", „Хъстъл" и „Ние катастрофирахме", като самопровъзгласилите се за „хатха-хейтъри" скоро са осъдени от други потребители на социалните медии.

И все пак щетите бяха трайни за Ан, която каза по време на реч на „Жените в Холивуд" през 2022 г.: „Това беше език, който използвах със себе си, откакто бях на седем години."

„И когато самопричинената ти болка внезапно се усили обратно към теб, да речем, с пълната сила на интернет... Това е нещо обичайно."

Тя добави пред Vanity Fair: „Унижението е толкова тежко нещо, през което да преминеш. Ключът е да не му позволиш да те затвори. Трябва да останеш..."смело и може да е трудно, защото си казваш: „Ако остана в безопасност, ако прегърна средата, ако не привличам твърде много внимание към себе си, няма да боли."

„Но ако искаш да правиш това, не бъди актьор. Ти си въжеиграч. Ти си смелчак. Ти молиш хората да инвестират времето, парите, вниманието и грижите си в теб."

„Значи трябва да им дадете нещо, което си струва всички тези неща. И ако не ви струва нищо, какво всъщност предлагате?"

Сега Ан официално е прегърната от холивудската публика.и в момента получава възторжени отзиви за ролята си във „Дяволът носи Прада 2".

Тя има и още четири филма в процес на продукция, включително дългоочаквания следващ проект на Нолан „Одисеята" и филмовата адаптация на бестселъра на Колин Хувър „Верити".

И все пак тя не е напълно недосегаема, като наскоро феновете я критикуваха , че позира редом с настоящата публично омразна фигура - Блейк Лайвли.

Двамата се появиха на Met Gala в понеделник вечерта, часове след като Блейк уреди експлозивната си съдебна битка с колегата си от „It Ends With Us" и режисьор Джъстин Балдони.

Снимка на дуото, позиращо заедно набързостана вирусно в X/Twitter, като феновете коментираха: „Махни се от нейната Ан! Ще те съди"; „Гадно. Мислехте, че Ан работи върху това да накара публиката да я хареса отново?"