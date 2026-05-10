"Металика" взривиха Атина с легендарното сиртаки от „Зорба Гъркът" пред 80 000 фенове (Видео)

Бойка Атанасова, Атина

Кадър от концерта на "Металика" в Атина Кадър: Ютуб/Andreas An

Снощи Олимпийският стадион OAKA в Атина се превърна в сцена на историческо музикално събитие. Легендарната група "Металика" се завърна в Гърция след 16-годишна пауза с грандиозно шоу, част от световното си турне „M72".

Истинската кулминация на вечерта обаче дойде с неочакван музикален поклон към гръцката култура. В традиционния за турнето сегмент „Doodles" басистът Робърт Трухильо и китаристът Кърк Хамет изненадаха близо 80 000 фенове с метъл интерпретация на легендарното сиртаки от филма „Зорба гъркът".

Хилядите в публиката мигновено запяха емблематичната мелодия на Микис Теодоракис, превръщайки стадиона в огромен хор под открито небе. Атмосферата стана още по-емоционална, когато музикантите изпълниха и кавър на песента „Giv' em all" („Дай всичко, което имаш") на култовата гръцка рок група Tripes.

Социалните мрежи буквално бяха залети от видеа и кадри на „Зорба-метъла", а феновете определиха жеста като един от най-впечатляващите моменти в историята на рок концертите в Гърция.

Сетлистът на вечерта включваше едни от най-големите хитове на групата като „Enter Sandman" и „Master of Puppets", както и парчета от последния им албум „72 Seasons".

Шоуто впечатли и с гигантската кръгла сцена в центъра на стадиона, огнени ефекти, лазери и мощен звук, който се чуваше километри извън арената. По време на „Enter Sandman" стадионът буквално вибрираше, а при „Master of Puppets" феновете устроиха масово хедбенгинг шоу.

С впечатляваща сцена, мощен звук и незабравима атмосфера, "Металика" още веднъж затвърди статута си на една от най-великите метъл групи в света.

