Бенедикт Къмбърбач в жесток спор с велосипедист, който го обвинява, че минал на червено

Във вторник Бенедикт Къмбърбач се скара жестоко с друг велосипедист. Свидетели твърдят, че спорът е продължил около 10 минути.
49-годишната звезда от „Шерлок" е бил конфронтиран от друг велосипедист, след като според твърденията е преминал на червено в Лондон.
Видеото показва мъж в червени панталони, който нарича актьора „заблуден" и го обвинява в лъжа по време на разгорещената размяна на реплики.
Бенедикт не отстъпва и обвинява маскирания колега велосипедист, че го е „обиждал" по време на спора, който е наблюдаван от шокирани фенове.
Свидетел, наблюдавал развоя на драмата в 17:30 ч. във вторник, разказа пред "Дейли мейл", че преди да започне кавгата, е видял велосипеда на актьора да „преминава на червено" по велосипедната алея, а друг велосипедист да го преследва.
Видеото показва как Бенедикт слиза от велосипеда си и пресича пътя, за да се изправи срещу другия велосипедист, а двамата веднага влизат в разгорещена размяна на реплики.
Чува се как другият велосипедист казва: „Лъжеш. Бях зад теб през цялото време", преди Бенедикт да отговори: „Човече, ти ме обиди".
Другият велосипедист отговаря с привидно саркастичен жест на плач и казва: „О, не, аз обидих човекът, който напълно и многократно наруши закона", а Бенедикт признава: „Направих го веднъж".
Обвинителят продължава: „А после пресякохте пешеходната пътека, пресякохте три светофара", а актьорът настоява: „Не, не съм".
Спречкването продължило десет минути, преди маскираният мъж да си тръгне, а Бенедикт да позира за селфи с двама млади фенове, разказа свидетел.
Фенът, който заснел сблъсъка, разказа: „Беше лудост. Беше толкова преувеличена агресия на пътя, че почти изглеждаше като инсценировка. Той наричаше Бенедикт „заблуден" и „лъжец".
Свидетелят добави, че група ученици, които станали свидетели на свадата, попитали „Това Доктор Стрейндж ли е?" и поискали да си направят снимка с него.
„Бенедикт каза „не точно сега, след минута"; той беше много мил с тях, а те бяха възхитени".
През 2019 г. Бенедикт имаше друг инцидент с велосипедист и според информациите е бил ударен от разярения мъж, след като го блъснал с колата на селски път.
Казват, че велосипедистът се е изправил от земята и веднага е ударил Бенедикт, преди да осъзнае, че той е звезда.
