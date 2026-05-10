Бенедикт Къмбърбач в жесток спор с велосипедист, който го обвинява, че минал на червено

Във вторник Бенедикт Къмбърбач се скара жестоко с друг велосипедист. Свидетели твърдят, че спорът е продължил около 10 минути.

49-годишната звезда от „Шерлок" е бил конфронтиран от друг велосипедист, след като според твърденията е преминал на червено в Лондон.

Видеото показва мъж в червени панталони, който нарича актьора „заблуден" и го обвинява в лъжа по време на разгорещената размяна на реплики.

Бенедикт не отстъпва и обвинява маскирания колега велосипедист, че го е „обиждал" по време на спора, който е наблюдаван от шокирани фенове.

Свидетел, наблюдавал развоя на драмата в 17:30 ч. във вторник, разказа пред "Дейли мейл", че преди да започне кавгата, е видял велосипеда на актьора да „преминава на червено" по велосипедната алея, а друг велосипедист да го преследва.

Видеото показва как Бенедикт слиза от велосипеда си и пресича пътя, за да се изправи срещу другия велосипедист, а двамата веднага влизат в разгорещена размяна на реплики.

Чува се как другият велосипедист казва: „Лъжеш. Бях зад теб през цялото време", преди Бенедикт да отговори: „Човече, ти ме обиди".

Другият велосипедист отговаря с привидно саркастичен жест на плач и казва: „О, не, аз обидих човекът, който напълно и многократно наруши закона", а Бенедикт признава: „Направих го веднъж".

Обвинителят продължава: „А после пресякохте пешеходната пътека, пресякохте три светофара", а актьорът настоява: „Не, не съм".

Спречкването продължило десет минути, преди маскираният мъж да си тръгне, а Бенедикт да позира за селфи с двама млади фенове, разказа свидетел.

Фенът, който заснел сблъсъка, разказа: „Беше лудост. Беше толкова преувеличена агресия на пътя, че почти изглеждаше като инсценировка. Той наричаше Бенедикт „заблуден" и „лъжец".

Свидетелят добави, че група ученици, които станали свидетели на свадата, попитали „Това Доктор Стрейндж ли е?" и поискали да си направят снимка с него.

„Бенедикт каза „не точно сега, след минута"; той беше много мил с тях, а те бяха възхитени".

През 2019 г. Бенедикт имаше друг инцидент с велосипедист и според информациите е бил ударен от разярения мъж, след като го блъснал с колата на селски път.

Казват, че велосипедистът се е изправил от земята и веднага е ударил Бенедикт, преди да осъзнае, че той е звезда.