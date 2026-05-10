По тюркоазен килим минават участниците в "Евровизия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тържествата за песенния конкурс „Евровизия", чието начало е на 12 май, започват днес във Виена с хиляди почитатели от цял свят, въпреки призива за бойкот заради израелското участие в надпреварата, предаде БТА по информация на АФП.

Австрийската столица се е подготвила за 70-тото издание на музикалния форум, като са предвидени множество събития, предназначени за туристите и жителите на града.

Днес следобед ще бъдат разстлан килимът, който не е червен, а тюркоазен, за да посрещне парада на 35-те делегации на участващите страни в рамките на церемонията за откриването, насрочена за 14:00 часа местно време (15:00 часа българско време).

Програмата включва най-доброто (и най-лошото) от последните седем десетилетия на голям екран пред неоготическата кметска сграда, на площад, превърнат в охраняема зона, запазена за феновете, отбелязва ДПА.

„Евровизия" достига до над 170 милиона души по телевизията и онлайн по целия свят, а съдържанието генерира милиарди гледания и в дигиталните платформи.

Финландия, която е смятана за голям фаворит тази година според онлайн залаганията, се надява да спечели с дует, съчетаващ мрачния певец Пит Парконен и лъчезарната цигуларка Линда Лампениус, отбелязва АФП.

Европейският съюз за радио и телевизия, организатор на „Евровизия", направил изключение и музикантката ще може да свири на живо според скандинавски медии, цитирани от АФП. Обикновено инструментите се записват предварително.

Гърция, Дания, Франция и Австралия също имат добри позиции, като звездата Делта Гудръм се възползва от отпуснатото от властта в Канбера финансиране в подкрепа на културната дипломация.

Израелският участник Ноам Бетан също има шанс да се представи добре с песен, изпълнена частично на френски език, отбелязва АФП.

Заради израелското участие в песенния конкурс телевизионните оператори от Испания, Ирландия, Исландия, Нидерландия и Словения обявиха, че се оттеглят. Те са против участието на Израел в „Евровизия" заради войната в Газа, която започна в отговор на атаката на 7 октомври 2023 г., осъществена от палестинското ислямистко движение „Хамас".

Над хиляда творци и групи също призоваха в отворено писмо за бойкот, сред които са Питър Гейбриъл и Massive Attack. Във Виена са планирани както пропалестински, така и произраелски демонстрации.

Германският министър на културата Волфрам Ваймер, който обяви, че ще присъства на конкурса, заяви пред изданието „Аугсбургер алгемайне", че призивът за бойкот му е причинил „болка".

„Още в самото начало се ангажирах с това Израел да може да участва и отнесох тази кауза до най-високото политическо ниво. Радвам се, че Израел може да участва сега и затова заминавам за Виена, където с нетърпение очаквам събитието", каза той.

За да се предотвратят евентуални инциденти, форумът се провежда при строги мерки за сигурност и всеки ден до финала в събота, 16 май, ще бъдат мобилизирани няколкостотин полицаи, отбелязва АФП.

Германия, Франция, Италия и Великобритания, които имат най-големия финансов принос за провеждането на „Евровизия", ще се представят директно на финала на 16 май. Първият полуфинал е на 12 май, а вторият - на 14 чай.

Австрия ще бъде представена от певеца Космо, но според прогнозите е изпаднал в дъното на класацията, отбелязва АФП.

Българският участник в тазгодишното издание на песенния конкурс е DARA. Тя ще представи песента си Banaranga във втория полуфинал на конкурса, който ще е на 14 май.