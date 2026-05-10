Улицата на Долче вита се превърна в галерия на открито

До 30 юни Виа Венето, една от най-емблематичните улици на италианската столица, е преобразена в артистичен маршрут благодарение на изложбата „Хармонии на тялото" на световноизвестната италианска скулпторка Рабарама. Истинското име на родената в Рим, но работеща в Падуа артистка, е Паола Епифани.

Експозицията на открито превръща пространството между историческите фасади и прочутите римски хотели в сцена за среща между изкуството, философията и човешката емоция. Скулптурите на Рабарама -монументални човешки фигури, покрити със символи, геометрични мотиви и архетипни знаци, създават усещането за духовно пътешествие и вътрешно пробуждане. Изложбеният маршрут включва някои от най-разпознаваемите произведения на артистката. Всяка творба изгражда част от една многопластова визуална история, в която човешкото тяло е представено не само като физическа форма, а като език, памет и идентичност.

Изложбата е като диалог между материята и духа, между генетичната предопределеност и свободата на личния избор. Йогийските пози, медитативните жестове и сложните орнаменти по „кожата" на фигурите насочват зрителя към вечния философски въпрос: „Какъв е смисълът на живота?". Според самата Рабарама човешкото същество е енергия в непрекъснато развитие, организъм, който търси своя вътрешен център и хармония. В ранните й творби доминират геометрични форми, символизиращи клетките и биологичната структура на човека, или своеобразен „биологичен компютър", програмиран от съдбата. По-късно, под влияние на източни и езотерични философии, нейната художествена поетика се трансформира: фигурите започват да носят знаци от И-Дзин, нумерологията и духовните практики, които говорят за осъзнаване, лична трансформация и връзка с Вселената.

Централно място в експозицията заема Мадам Бътерфлай, произведение, вдъхновено от поетичната вселена на Джакомо Пучини. Коленичилата фигура, устремена нагоре, въплъщава образа на жената, която преминава през болката и я превръща в сила. Пеперудите около нея се превръщат в символ на метаморфозата, на прехода между загубата и новото начало. Както в музиката всяка нота изгражда хармония, така и при Рабарама човешкото тяло се превръща в партитура, в която форма, енергия и символика вибрират в един общ ритъм.

Скулптурите са разположени под дърветата на Виа Венето, които някога са били свидетели на блясъка и нощния живот от епохата на Федерико Фелини. Изложбата е организирана под артистичното ръководство на Марио Мадзолени -галерист от трето поколение и бивш футболен съдия от серия А. Именно негова е идеята да постави произведенията на Рабарама в сърцето на Рим.