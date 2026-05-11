Иван Лечев отново треньор в “Гласът на България”

Музикантът Иван Лечев отново ще бъде треньор в новия сезон на музикалното предаване по Би Ти Ви “Гласът на България”. Той участва в шоуто от 2017 г. За 12-ия сезон досега стана ясно, че попфолк певецът Меди за първи път ще бъде треньор, а другият член на журито е Дара, която ще ни представя на “Евровизия” съвсем скоро. Остава свободно място за още един треньор, но все още не се знае кой ще бъде.