Преди "ПоетиТе" Бойко Кръстанов и Юлиан Вергов в общ спектакъл

Преди да излязат заедно на сцената с "ПоетиТе", актьорите Юлиан Вергов и Бойко Кръстанов играят в общ спектакъл. Представлението се казва "Петата стъпка" и разказва за програмата от 12 стъпки на "Анонимните алкохолици". В ролята на ментора Джеймс влиза Вергов, който става ментор на новодошлия Лука - Бойко Кръстанов. Докато споделят сходния си житейски опит, двамата постепенно се сближават. Премиерата на спектакъла е на 15 май в "Театро отсам канала".

А лятното турне на поетичния спектакъл "ПоетиТе" започва на 12 юли в Пловдив. След това актьорите ще бъдат във Варна, Шумен, Русе и Бургас. Освен Бойко Кръстанов и Юлиан Вергов участват още Владо Пенев, Весела Бабинова, Захари Бахаров, Иван Бърнев, Луиза Григорова - Макариев, Малин Кръстев и Теодора Духовникова.