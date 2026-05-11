"24 часа" номинира Лили Иванова, символът на нацията, за “Достоен българин”!

Примата мотивира звезди да пеят благотворително за артисти в беда - само за часове нейната фондация събра от билети и дарения 630 820 евро

Голямата Лили Иванова е първата номинация на "24 часа" за "Достоен българин". 955 сънародници са в най-смислената класация на добри хора с добри дела, която медийната платформа съставя повече от две десетилетия.

Символът на нацията, както президентът Илияна Йотова нарече примата, ще помогне на артисти в беда със 630 820 евро. Това е сумата, която фондация "Лили Иванова" само за часове внесе в Здравния фонд ва Съюза на артистите. "Има артисти, които се превръщат в символи на нацията. Лили е такъв символ", каза след концерта президентът Илияна Йотова Снимки:ИНА ЯНЕВА, ВАЛЕНТИН АЛИПИЕВ

Благотворително, без хонорар , в петък вечер в препълнената зала "Арена 8888" Васил Найденов, Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Мария Илиева, Графа, Миро, Софи Маринова, братя Аргирови, Тони Димитрова, Веселин Маринов, Михаела Маринова подкрепиха идеята на Лили Иванова да се помогне на талантливи българи, а концертът бе под патронажа на президента Илияна Йотова. Президентът Йотова прегръща примата Лили Иванова Снимки:ИНА ЯНЕВА, ВАЛЕНТИН АЛИПИЕВ

"Случилото се показва, че нито един творец не бива да бъде оставен в нужда, когато угаснат прожекторите. Времето тази вечер спря.

В историята на културата ни има артисти, които в един момент престават да бъдат само артисти, а се превръщат в символи на нацията, и Лили е един такъв символ", сподели емоционално пред над 12000 зрители държавният глава.

Илияна Йотова остана на сцената, докато Лили Иванова и препълнената зала заедно изпяха и изтанцуваха "Щурче". Лили Иванова прегръща председателя на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев Снимки: ИНА ЯНЕВА, ВАЛЕНТИН АЛИПИЕВ