"24 часа" номинира Лили Иванова, символът на нацията, за “Достоен българин”!

Примата мотивира звезди да пеят благотворително за артисти в беда - само за часове нейната фондация събра от билети и дарения 630 820 евро
Голямата Лили Иванова е първата номинация на "24 часа" за "Достоен българин". 955 сънародници са в най-смислената класация на добри хора с добри дела, която медийната платформа съставя повече от две десетилетия.
Символът на нацията, както президентът Илияна Йотова нарече примата, ще помогне на артисти в беда със 630 820 евро. Това е сумата, която фондация "Лили Иванова" само за часове внесе в Здравния фонд ва Съюза на артистите.
Благотворително, без хонорар , в петък вечер в препълнената зала "Арена 8888" Васил Найденов, Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Мария Илиева, Графа, Миро, Софи Маринова, братя Аргирови, Тони Димитрова, Веселин Маринов, Михаела Маринова подкрепиха идеята на Лили Иванова да се помогне на талантливи българи, а концертът бе под патронажа на президента Илияна Йотова.
"Случилото се показва, че нито един творец не бива да бъде оставен в нужда, когато угаснат прожекторите. Времето тази вечер спря.
В историята на културата ни има артисти, които в един момент престават да бъдат само артисти, а се превръщат в символи на нацията, и Лили е един такъв символ", сподели емоционално пред над 12000 зрители държавният глава.
Илияна Йотова остана на сцената, докато Лили Иванова и препълнената зала заедно изпяха и изтанцуваха "Щурче".
Инициативата остава отворена до 31 май, докогато по специална банкова сметка може да се изпращат пари, които ще се изразходват за лечение на членове на Съюза на артистите в България. Те трябва да се превеждат по сметка BG26FINV91501017932499 в Първа инвестиционна банка в полза на Фондация ИКАР с код Darenie 08.05.2026.