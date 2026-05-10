„Златната палма“ – наградата на фестивала в Кан, се изработва над 70 часа в бижутерско ателие

Изработването на статуетката „Златна палма“ – голямата награда на филмовия фестивал в Кан, отнема над 70 часа прецизна работа в ателиетата на швейцарското ателие за бижута „Шопар“ в околностите на Женева, предаде АФП.

От създаването си през 1955 г. статуетката непрекъснато се променя по малко. Сегашният й вид е от 1998 г. и е дело на Каролин Шойфеле, съпредседател на „Шопар“ - компанията, която изработва и всички награди, връчвани от журито по време на фестивала. Тази година кинофорумът в Кан се открива на 12 май и ще продължи до 23 май.

„Това, което добавихме и се различава значително от предишния вариант, е, че дръжката на „Златна палма“ завършва с малка форма на сърце. Това е своеобразен поклон към киното, към любовта към киното“, обяснява тя пред AФП, като допълва, че създава „много бижута със сърца“.

В ателието в Мейрин, предградие на Женева на границата с Франция, изработването на статуетката започва с техника за отливане. Изработва се модел на стъблото с листата от восък в специална форма, която след това се поставя в гипс, пише БТА.

Гипсът се нагрява до 760 градуса, восъкът се разтопява, оставяйки отпечатък, в който под вакуум се впръсква разтопен метал. След като се втвърди, изделието се изважда чрез разтваряне на матрицата, почиства се и се обработва, за да се отстранят примесите, разказва АФП.

След това идва моментът, в който се сглобява. Различните елементи се дообработват, полират се на ръка и се закрепват внимателно: всеки златен лист се поставя и се запоява към стъблото.

След окончателно полиране, палмата се монтира върху кристална подложка, предварително прецизно пробита, за да се получи готовата статуетка.

Наградата „Златна палма” е изработена от 118 грама жълто злато. Основата от планински кристал е изрязана във формата на диамант, тип смарагдов шлиф. „Основата винаги е малко по-различна, така че всяка година наградата има малко по-различен вид“, обясни Шойфеле.

„Шопар“ предоставя всяка година на кинофестивала в Кан две статуетки – ако отличието се присъди на два филма едновременно или ако има непредвидени обстоятелства, отбелязва АФП.

Председателствано от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук, журито на фестивала ще връчи тази „Златна палма“ на 23 май, в края на двуседмичния фестивал в Кан.

Миналата година наградата беше присъдена на „Обикновен инцидент“ на иранския дисидент и режисьор Джафар Панахи.