ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Има дубайска G-класа

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22822871 www.24chasa.bg

Дара се появи на откриването на "Евровизия" с кукерски костюм

6516
Дара се появи на откриването на "Евровизия" с кукерски костюм КАДЪР: Инстаграм/eurovision

Дара стъпи на тюркоазения килим на "Евровизия". 70-ото издание на конкурса беше официално открито във Виена. При влизането си певицата впечатли с кукерския си костюм и се пошегува, че е изгонила злите духове от прочутия килим. Дара ще пее във втория полуфинал - на 14 май. 

Впечатляващият тюркоазен килим се простира от емблематичния Бургтеатър до кметството на Виена. Това е и единственият момент, в който заедно се появяват всички 35 делегации, по азбучен ред. 

„Бангаранга е чувство, което всеки таи у себе си и това е специална енергия, която всеки притежава – моментът, в който решаваш да живееш чрез любовта, без страх, моментът в който решаваш да си дързък и да бъдеш самия себе си. Това е Бангаранга!", заяви певицата, цитирана от БНТ

Дара се появи на откриването на "Евровизия" с кукерски костюм КАДЪР: Инстаграм/eurovision

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)