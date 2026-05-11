В Сливен започва 28-ият национален фестивал на детската книга

Двадесет и осмото издание на Националния фестивал на детската книга в Сливен, организиран от регионалната библиотека "Сава Доброплодни" в партньорство с Министерството на културата, община - Сливен, областната администрация, най-големите детски издателства и много приятели и спомоществователи, се открива днес, 11 май, и ще продължи до 13 май 2026 г., съобщават от библиотеката. Единственият форум в България посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване, разпространение и четене, ще премине под почетния патронаж на Министерството на културата. Председател на Организационния комитет на фестивала е кметът на община Сливен Стефан Радев.

Националният фестивал на детската книга вече 28 години реализира много успешно няколко основни цели – популяризира творчеството на съвременните български детски автори, които творят както в страната, така и извън нейните граници, активно съдейства за подобряване на взаимодействието между авторите, илюстраторите, издателите и разпространителите на детски книги, предизвиква дебат и влияе на издателските политики, налага нови модели за създаване на интерес към книгите и четенето, чрез многобройни конкурси вдъхновява децата към творчество. Националната награда "Константин Константинов", която се връчва в дните на празника, над 20 години е стимул за развитие на писането и публикуването за деца и на развитието на детската илюстрация в България .

И през тази година в трите фестивални дни писатели, илюстратори и издатели от страната и чужбина в многобройни срещи ще покажат на малките читатели най-добрите постижения в приказния и реалния свят на детската литература.

Три дни фестивалът ще бъде и сцена за изява на възможностите на много млади дарования от цялата страна, които чрез словото, песните и танците ще отправят своите първи послания на творци. В Сливен ще си дадат среща и много талантливи малки поети и писатели, и майстори на най-красивите кукли на любими литературни герои - участници в различните конкурси, които се провеждат в рамките на фестивала.

По традиция, Фестивалът ще бъде открит с концерт на 11 май /понеделник/ от 10:00 ч. в празнично украсеното фоайе на Драматичен театър "Стефан Киров".

Един от най-вълнуващите моменти в първия ден на фестивала е обявяването на носителите на националната награда "Константин Константинов" - за принос в детското книгоиздаване в различните категории /автор; илюстратор; издателство; за цялостен принос/ за 2026 г. На специална пресконференция, от 12:00ч., в РБ "Сава Доброплодни", журито за определяне носителите на Националната награда „Константин Константинов" ще обяви техните имева. Ще бъде съобщена и наградата на детското жури в категория „Автор".

Минути след откриването на фестивала, от 11:00ч., във фоайето на първия етаж на ДТ „Стефан Киров" ще бъде открита изложба „Театрални кукли на любими литературни герои" с творби на участниците в XV Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои. В тазгодишното издание на конкурса се включиха над 170 деца и юноши на възраст от 7 до 16 години от специализирани школи и училища от цялата страна. От сръчните им ръце оживяха над 180 кукли на любими герои на известни и обичани от децата литературни герои.

За децата най-чакани са срещите с любимите им автори и техните най-нови книги. В първия ден на фестивала в Драматичен театър „Стефан Киров" и паралелно в зала „Божур" на ДПП "Сините камъни" ще се проведат четири премиери на нови детски книги. По предварителните заявки четирите срещи се очаква да бъдат посетени от над 500 деца. Любопитен момент тази година е включването с драматизация на текстове от книгите, на студенти от НБУ-София - департамент „Театър", които ще участват в премиери на детски книги, включени в програмата на фестивала и в следващите дни.

Важен момент в първия ден от програмата на фестивала е и провеждането на кръгла маса с международно участие, която тази година е на тема: „Граници и пресичания между съвременната детска литература и литературата за възрастни". Докладите на участниците вече са отпечатани в двуезичен сборник на български и английски език, което ще позволи да има по-обстойни дискусии по засегнатите в текстовете тенденции.

Наситеният с прояви първи ден на XXVIII Национален фестивал на детската книга ще завърши с концерт „И мечтите си чудесни - да превърнем в песни!" на най-талантливите деца на Сливен - от 17:30 ч. на открита сцена /бул. „Цар Освободител" №1/, с водещи Атанас Пределиев и Христо Хр. Симеонов.