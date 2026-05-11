Дуа Липа съди „Самсунг“ за $15 млн. - използвали образа ѝ в реклама без разрешение

Британската попзвезда Дуа Липа заведе дело срещу „Самсунг Електроникс“. Тя ги обвинява, че са използвали образа ѝ без нейно разрешение за рекламиране на телевизори, предаде Ройтерс, информира БТА.

В иска се твърди, че „Самсунг Електроникс“ е използвала защитена с авторски права снимка на звездата на лицевата страна на картонени кутии на телевизорите си. Така компанията се е възползвала от привидната подкрепа на поп изпълнителката за продукта. Дуа Липа претендира за обезщетение в размер на най-малко 15 милиона долара.

Изображението, за което се твърди, че е било използвано върху кутиите на телевизорите, е озаглавено „Дуа Липа – Зад кулисите на Остин Сити Лимитс 2024 г.“, а Дуа Липа е собственик на всички права върху изображението, се посочва в исковата молба. Искът беше заведен в петък във Федералния съд на щата Калифорния.

Представител на „Самсунг Електроникс“ заяви, че не може да коментира висящо съдебно дело. Адвокатите на Дуа Липа не отговориха веднага на молба на Ройтерс за коментар по случая.

Освен нарушение на авторските права и търговската ѝ марка, световноизвестната изпълнителка от албански произход обвинява производителя на електроуреди в нарушаване на правото на публичност.

Адвокатите на Липа са приложили към исковата молба екранни снимки на публикации и коментари в социалните мрежи, като твърдят, че изображението на попзвездата на предната страна на кутиите е подтикнало потенциалните клиенти да закупят продукта. На една от тези снимки се вижда коментар на фен, който заявява, че би си купил телевизора „само защото Дуа е на него“.

Певицата е разбрала за предполагаемото нарушение от страна на „Самсунг Електроникс“ през юни миналата година и е поискала компанията да спре да използва образа ѝ, но производителят на електроника многократно е отхвърлил молбата ѝ, казаха адвокатите на Дуа Липа.