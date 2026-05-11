„Дяволът носи Прада 2“ оглавява боксофис класацията на Северна Америка

„Дяволът носи Прада 2” изпревари „Mortal Kombat II: Филмът“ по приходи от продадени билети в киносалоните в САЩ и Канада и остава начело на северноамериканската боксофис класация, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Продължението на „Дяволът носи Прада“ реализира приходи от 43 милиона щатски долара през втория си уикенд в кината, докато „Mortal Kombat II: Филмът“ дебютира с постъпления от 40 милиона щатски долара, показват предварителните данни на студията от неделя, цитирани от Асошиейтед прес.

Миналата седмица излязоха разнообразни филми, сред които подходящата за цялото семейство продукция „Овце детективи” и концертният филм на Били Айлиш, сърежисиран от Джеймс Камерън, отбелязва осведомителната агенция.

Най-голям обаче остана зрителският интерес към „Дяволът носи Прада 2”. Продукцията с участието на Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт събра 433,2 милиона щатски долара в световен мащаб през първите 12 дни от излизането си по екраните. Така студиото „Уолт Дисни” успя да реализира приходи от над два милиарда щатски долара в световен мащаб за годината. „Дяволът носи Прада 2” също така надмина общите приходи на първия филм, който спечели 327 милиона щатски долара в световен мащаб през 2006 г., без да се отчита инфлацията, отбелязва Асошиейтед прес.

Пол Дергарабедиан от Comscore каза, че Денят на майката, отбелязван на 9 май, вероятно е помогнал на „Дяволът носи Прада 2“ да получи предимство пред „Mortal Kombat II: Филмът“, въпреки че отчита спад на постъпленията с 44 на сто през втория уикенд.

„Датата на излизане на продукцията беше идеално избрана“, каза Дергарабедиан, цитиран от Асошиейтед прес. „Това може би е новият модел как трябва да започне лятото“. „Уорнър брос” пусна „Mortal Kombat II: Филмът“ пусна филма в 3503 киносалона в Северна Америка, където привлече предимно мъжка публика. „Дяволът носи Прада 2“ имаше почти значителна женска аудитория през първия си уикенд в кината, отбелязва Асошиейтед прес.

Биографичният филм за Майкъл Джексън - „Майкъл“, се класира на трето място в северноамериканския боксофис през третия си уикенд с още 36,5 милиона щатски долара за уикенда, което е спад само с 33 процента спрямо миналия уикенд. Продукцията вече събра 240,5 милиона щатски долара в Северна Америка, надминавайки общите приходи на „Бохемска рапсодия“ на местния пазар, а в световен мащаб – 577,4 милиона долара.

Четвърто място заема „Овце детективи”, който събра 15,9 милиона щатски долара през първия си уикенд в 3457 киносалона. Филмът, който е подходящ за зрители от всички възрасти, включва звезден актьорски състав - Хю Джакман, Ема Томпсън, Никълъс Браун. Производството на филма струва 75 милиона щатски долара.

Челната петица се допълва от Billie Eilish – Hit Me Hard & Soft: The Tour (Live in 3D) – концертен филм, на който Джеймс Камерън е сърежисьор заедно с Айлиш. „Параумант” пусна филма в 2613 киносалона, където той събра 7,5 милиона щатски долара в Северна Америка и 12,6 млн. щатски долара в останалата част от света.