Национален фонд "Култура" обяви своята индикативна програма за 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дава се възможност за реализация на проекти в сферата на дигиталните изкуства, културното образование и намеса в обществената среда

Национален фонд „Култура" (НФК) публикува индикативната си програма за 2026 г., очертавайки ключовите възможности за финансиране на творческия сектор през предстоящата година, съолбщиха от пресцентъра на община Русе. В графика са заложени добре познатите редовни програми, включващи модулите за създаване и разпространение на малки и големи проекти, мобилност, дебюти, критика, превод/адаптация, опазване на културното наследство и подкрепа за любителското изкуство. Продължава и ангажиментът към програма „Творческа Европа", която е отворена само за български координатори или партньори с вече одобрени международни проекти.

В отговор на динамичните промени в сектора, фондът въвежда и три напълно нови направления: „Дигитално изкуство", „Намеса в обществена среда" и „Образование и развитие в областта на изкуствата и културата".

Възможност да реализират своите идеи имат широк кръг кандидати, включително:

- частни културни организации;

- читалища

- държавни или общински културни институти (за дейности извън техните делегирани бюджети);

- индивидуални творци – самоосигуряващи се физически лица на свободна професия, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

Специфично по новата програма „Образование и развитие" обхватът се разширява, като към допустимите бенефициенти се добавят висши училища по изкуствата, университети, творчески съюзи и училища по изкуствата и културата.

Тъй като датите за отваряне на отделните конкурсни сесии са индикативни, Националният фонд "Култура" призовава всички заинтересовани страни да следят редовно официалния уебсайт на фонда за актуална информация, детайлни насоки и крайни срокове за кандидатстване. Обявяването им е обвързано с приемането на държавния бюджет.