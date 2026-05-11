Кейт Мидълтън започна да играе падел с родителите си

Кейт Мидълтън разкри, че е започнала да играе падел – спорт, който практикува заедно с родителите си Карол Мидълтън и Майкъл Мидълтън, които вече са на над 70 години, пише "Дейли Мейл".

Определян като „най-бързо развиващият се спорт в света" и често описван като комбинация между тенис и скуош, паделът обикновено се играе по двойки на малък корт, ограден със стъклени стени.

Спортът е създаден от мексикански бизнесмен през 60-те години на миналия век и през последните години набира огромна популярност по света. Сред известните му почитатели са Лионел Меси и Анди Мъри. Сега и Кейт призна, че е голям фен на играта.

По време на градинско парти в Бъкингамски дворец, организирано заедно с Принц Уилям в петък, принцесата говори с ентусиазъм за падела, макар да призна, че истинската ѝ любов остава тенисът. В разговор с представители на Lawn Tennis Association тя попитала:

„Започнахте ли вече с падела? Обожавам падела, страхотна игра е и е чудесен вариант за хора, които не играят тенис."

На друг гост Кейт казала:

„Много е социален спорт и всички поколения могат да играят – аз играя с родителите си."

Принцът и принцесата на Уелс бяха домакини на второто градинско парти за сезона от името на краля. Те бяха подкрепени от братовчедката на Уилям Зара Тиндал, както и от Херцогът на Единбург и Херцогинята на Единбург.

Кейт беше облечена с черно-бяла шапка, елегантна рокля и обувки на ток. Тя носеше гривна, принадлежала на Принцеса Даяна, както и обеци на покойната Кралица Елизабет II. Уилям, на 43 години, беше облечен в официален сутрешен костюм със син елек и червена вратовръзка.

Около 8000 гости, много от които представители на благотворителни организации, подкрепяни от двойката, както и хора, с които са се срещали по време на официалните си ангажименти, се насладиха на чай и сладкиши на поляните пред кралската резиденция в Лондон под яркото слънце.

На събитието Кейт се пошегувала, че Уилям „вдига страшно много шум", когато гледа любимия си футболен клуб Астън Вила. Двамата били домакини на партито само ден след като гледали как тимът достига финала на Лига Европа.

Уилям признал, че има „торбички под очите", а Кейт разкрила, че е позволила на трите им деца да останат будни, за да гледат мача срещу Нотингам Форест.

„Всички вдигат толкова шум, дори Луи", засмяла се тя. „Искаха да отидат на мача, но им позволихме да останат будни и да го гледат." Принцесата също така разказала за едногодишното семейно куче Ото, като споделила, че „за съжаление" то е „сдъвкало доста неща онзи ден".

„Трябва постоянно да го занимаваш", казала тя. „Първото нещо, което правим сутрин, е да проверим дали някой е извел Ото."

Всяко лято кралят и британското кралско семейство организират серия от градински партита в Лондон и едно в Дворецът Холируд.

По-рано тази седмица Крал Чарлз III и Кралица Камила проведоха подобно събитие, на което присъстваха още Принцеса Ан, както и Херцогът на Глостър и Херцогинята на Глостър.

В миналото тези партита са били предназначени за представянето на дебютантки от висшето общество, но днес целта им е да отличават хора с принос към обществото.

Събитието започва с националния химн, след което членовете на кралското семейство излизат на поляните и поздравяват гостите.

Обикновено всяка година на тези приеми се канят над 30 000 души. Смята се, че по време на всяко парти гостите консумират около 27 000 чаши чай, 20 000 сандвича и 20 000 парчета торта.

Петъчното събитие беше второто градинско парти за годината, а третото ще се проведе на 12 май. Партито в Единбург е насрочено за 30 юни. Това лято ще има и две специални събития – едното на 14 май по случай 50-годишнината на The King's Trust, а второто седмица по-късно в подкрепа на благотворителната организация за ветерани The Not Forgotten.