Дибала си тръгва от "Рома"

Кметът на Русе Пенчо Милков връчи наградата "Библиотекар на годината" за 2025 г.

Кметът на Русе Пенчо Милков връчи наградата "Библиотекар на годината за област Русе" на Росица Стоянова от народно читалище "Христо Ботев 1925" в с. Тръстеник, община Иваново.

Победителите в конкурса "Библиотека и библиотекар на годината" 2025 г. бяха отличени днес по време на регионалната среща на библиотекари от Русе и региона, къобщиха от пресцентъра на общината. Събитието се състоя в сградата на Регионалната библиотека "Любен Каравелов" по повод професионалния празник на българските библиотечни и информационни специалисти, който се отбелязва на 11 май – Деня на светите братя Кирил и Методий.

Конкурсът се организира от Регионална библиотека "Любен Каравелов" със съдействието на община Русе, областна администрация и Русенския университет "Ангел Кънчев". Получени са 13 номинации, а комисия в състав - Теодора Евтимова – директор на Регионална библиотека "Любен Каравелов", Нели Миткова – експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" – Русе, д-р Виктория Иванова – директор на Университетска библиотека към Русенски университет "Ангел Кънчев", Пепа Стоянова – секретар на Народно читалище "Н. Й. Вапцаров 1927" - с. Бабово и Георги Пенков – председател на Народно читалище "Васил Левски 1928" в Сандрово, извърши оценяването.

Теодора Евтимова поздрави присъстващите и заяви, че библиотеките отдавна вече не са само хранилища за книги, а са се превърнали в съвременни модерни културно-информационни центрове.

Кметът на Русе Пенчо Милков връчи наградата на победителя в категорията "Библиотекар на годината за област Русе". За 2025 г. това е Росица Стоянова от народно читалище "Христо Ботев 1925" в с. Тръстеник, община Иваново, която получи и ваучер за книги.

Милков поздрави носителката на отличието и подчерта, че тези награди са признание за възрожденския дух, с който библиотекарите пазят книжовното ни наследство, и за креативността, с която превръщат библиотеката в модерно средище за култура и знание. "Отличията са за търпението, с което посрещате всеки посетител, за иновативните идеи и за това, че успявате да превърнете четенето в приключение. Вие сте хората, които помагат на децата да открият смисъла, на съгражданите ни – да намерят вдъхновение, а на обществото ни – да запази своята критична мисъл", заяви Милков в приветствието си.

Народно читалище "Искра 1898" в Борово беше избрано за "Библиотека на годината" в област Русе през 2025 г. Наградата връчи областният управител Орлин Пенков, като победителят също получи ваучер за книги.
Д-р Виктория Иванова, директор на Университетска библиотека към РУ "А. Кънчев", отличи Иваничка Василева – библиотекар от народно читалище „Искра 1898" в Борово, с наградата „Библиотекар за 2025 г. на Русенски университет „Ангел Кънчев". Призът се дава от името на доц. д-р Десислава Атанасова – ректор на университета.

Нели Миткова, експерт в Регионалния експертно-консултантски и информационен център "Читалища" в Русе, обяви библиотеката, спечелила подкрепа от институцията. За 2025 г. това е народно читалище "Просвета 1928" от Мартен.

Поздравление към присъстващите поднесе Орлин Пенков – областен управител на Русе, а сред официалните гости бяха също Миглена Войнова – началник отдел „Култура" към община Русе, и библиотекари от Италия.

Всички номинирани получиха грамоти за участие и бяха поздравени с изпълнението на състав „Песнопойка" от националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов" с ръководител Кристина Димитрова.

