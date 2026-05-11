Кметът на Русе Пенчо Милков връчи наградата "Библиотекар на годината" за 2025 г.

Народно читалище "Искра 1898" в Борово беше избрано за "Библиотека на годината"

Победителите в конкурса "Библиотека и библиотекар на годината" 2025 г. бяха отличени днес по време на регионалната среща на библиотекари от Русе и региона, къобщиха от пресцентъра на общината. Събитието се състоя в сградата на Регионалната библиотека "Любен Каравелов" по повод професионалния празник на българските библиотечни и информационни специалисти, който се отбелязва на 11 май – Деня на светите братя Кирил и Методий.

Конкурсът се организира от Регионална библиотека "Любен Каравелов" със съдействието на община Русе, областна администрация и Русенския университет "Ангел Кънчев". Получени са 13 номинации, а комисия в състав - Теодора Евтимова – директор на Регионална библиотека "Любен Каравелов", Нели Миткова – експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" – Русе, д-р Виктория Иванова – директор на Университетска библиотека към Русенски университет "Ангел Кънчев", Пепа Стоянова – секретар на Народно читалище "Н. Й. Вапцаров 1927" - с. Бабово и Георги Пенков – председател на Народно читалище "Васил Левски 1928" в Сандрово, извърши оценяването.

Теодора Евтимова поздрави присъстващите и заяви, че библиотеките отдавна вече не са само хранилища за книги, а са се превърнали в съвременни модерни културно-информационни центрове.

Кметът на Русе Пенчо Милков връчи наградата на победителя в категорията "Библиотекар на годината за област Русе". За 2025 г. това е Росица Стоянова от народно читалище "Христо Ботев 1925" в с. Тръстеник, община Иваново, която получи и ваучер за книги.

Милков поздрави носителката на отличието и подчерта, че тези награди са признание за възрожденския дух, с който библиотекарите пазят книжовното ни наследство, и за креативността, с която превръщат библиотеката в модерно средище за култура и знание. "Отличията са за търпението, с което посрещате всеки посетител, за иновативните идеи и за това, че успявате да превърнете четенето в приключение. Вие сте хората, които помагат на децата да открият смисъла, на съгражданите ни – да намерят вдъхновение, а на обществото ни – да запази своята критична мисъл", заяви Милков в приветствието си.

Народно читалище "Искра 1898" в Борово беше избрано за "Библиотека на годината" в област Русе през 2025 г. Наградата връчи областният управител Орлин Пенков, като победителят също получи ваучер за книги.

Д-р Виктория Иванова, директор на Университетска библиотека към РУ "А. Кънчев", отличи Иваничка Василева – библиотекар от народно читалище „Искра 1898" в Борово, с наградата „Библиотекар за 2025 г. на Русенски университет „Ангел Кънчев". Призът се дава от името на доц. д-р Десислава Атанасова – ректор на университета.

Нели Миткова, експерт в Регионалния експертно-консултантски и информационен център "Читалища" в Русе, обяви библиотеката, спечелила подкрепа от институцията. За 2025 г. това е народно читалище "Просвета 1928" от Мартен.

Поздравление към присъстващите поднесе Орлин Пенков – областен управител на Русе, а сред официалните гости бяха също Миглена Войнова – началник отдел „Култура" към община Русе, и библиотекари от Италия.

Всички номинирани получиха грамоти за участие и бяха поздравени с изпълнението на състав „Песнопойка" от националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов" с ръководител Кристина Димитрова.