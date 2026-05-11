В Сливен обявиха носителите на националната награда "Константин Константинов" за принос в детското киногоиздаване

Днес на специална пресконференция в регионалната библиотека "Сава Доброплодни" в Сливен журито за присъждане на националната награда "Константин Константинов" за принос в детското книгоиздаване за 2026 г. обяви нейните носители в различните категории: В категория За цялостен принос наградата се присъжда на Недялко Йорданов, в категория „Автор" – наградата е за Радостина Николова Пеева, в категория „Илюстратор" призът получава Мариана Кръстева.

Националната награда "Константин Константинов"- за принос в книгоиздаването за деца е учредена през 2004 г. от Министерство на културата, Националния център за книгата към министерството, регионалната библиотека "Сава Доброплодни" в Сливен и община Сливен. Връчва се на специална церемония в рамките на ежегодно провеждания през месец май, в град Сливен, Национален фестивал на детската книга. Наградата включва пластика, диплом и парична сума. Първият носител на наградата за цялостен принос е поетът Валери Петров.

За седма поредна година се присъжда и награда на детско жури в категория „Автор". Тази година то определи за носител на наградата писателката Петя Кокудева.