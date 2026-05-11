Приказни приключения от живия живот – с римите на Виолета Еленска

Нова детска книжка с логото на издателство „Труд"

„Приказни приключения от живия живот" – така е озаглавила своята поредица с римувани истории Виолета Еленска – бивша състезателка по художествена гимнастика, писателка и поетеса, но най-вече горда баба. „Домашни истории" е първата книжка от поредицата (с логото на издателство „Труд") и среща малките читатели с новороденото и любопитно мишле Мишо, което извършва подвизи, бягайки от Котанка, като по пътя намира интересни приятели в градината.

„Разказваха им на другите деца за чудовища, феи, пришълци от други планети и всякакви страхотии. А моята баба все ми повтаряше: „Всичките чудеса са около нас, защото животът е най-голямото чудо. Ако се научиш да виждаш и невидимото наоколо, ако впрегнеш въображението си и надникнеш там, докъдето не достигаш, ако прегърнеш със сърцето си и животните, и природата, ще разбереш какви невероятни чудесии има по света. А така ще станеш хем умен, хем добър човек!". Повярвах й. После дойде моят ред като баба да предавам научените уроци на внуците си." Така Еленска обяснява целта на своята поредица, като обещава съвсем скоро да я развие с още заглавия.

Художник на книгата е Елеонора Христова, която с неповторимия си стил внася жизненост и ни пренася лесно в света на животните.

Домашни истории - Цена 6.00 евро/11.73 лв.