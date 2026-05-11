Дом за 100 души, гардероб за 800 костюма, терен за тренировки - зад кулисите на “Цирк дю Солей”

21 камиона, 100 души екип, стотици костюми, часове подготовка и една непрекъсната прецизна работа, която остава невидима - така изглежда светът на "Цирк дю Солей" зад кулисите. Трупата бе в България за 7 представления преди броени дни и отвори бекстейджа си, за да покаже какво стои зад шоуто Ovo, с което гостува у нас.

Само за ден екипът успява да построи в зала "Арена 8888 София" сцена, конструкции, осветление, съблекални, фитнес, кухня. Всичко пристига в 21 тежкотоварни камиона, а разтоварването и изграждането се извършват с помощта на около 100 български работници, които заедно с екипа на продукцията превръщат празната зала в напълно функциониращ спектакъл за около 8-12 часа.

И така циркът пътува всяка седмица в нов град, нова държава, ново начало. Трупата е от около 100 души, които живеят в постоянно движение. Артисти, техници, готвачи, гардеробиери, всички заедно, целогодишно на път. Те носят със себе си не само оборудването, но и целия свят на шоуто.

Най-важното място зад кулисите е зоната за тренировки, това е сърцето на подготовката. Върху меката синя настилка артисти загряват, разтягат се, повтарят движения. Някои са със слушалки, други работят в пълна концентрация. Един стои на ръце, неподвижен и

засича времето си с хронометър

До него група акробатки са качили на краката си други артистки от трупата и с тласък, мятайки ги нагоре, си ги прехвърлят една на друга, жонглирайки не с предмети, а с живи хора.

Наблизо младо момче тренира баланс. Той е артистът, който по-късно ще се качи върху една от най-необичайните конструкции в шоуто - въже, опънато върху люлееща се структура, наподобяваща листо. А нестабилността е част от номера. И той застава именно там - с главата надолу, само на ръце.

Над тях се издига масивна вертикална стена, върху която акробати се катерят, скачат отгоре към батут и се връщат обратно нагоре. Движения, които звучат невъзможно, тук са част от всекидневието.

В пространството се носи музика. По време на спектаклите тя е на живо, изпълнявана от седем музиканти и певица. Композиторът на спектакъла е от Бразилия и отива специално в джунглата, за да запише истински звуци от насекоми. Те са вплетени в музиката почти незабележимо, но създават усещане за жива среда.

Самото шоу носи името Ovo, което означава яйце на португалски. Създадено е преди 17 години от бразилската режисьорка Дебора Колкер. А миналата седмица се отбеляза годишнината от премиерата му.

Историята на пръв поглед е проста - синя муха, носеща яйце на гърба си, попада в колония от насекоми. Но там се разкрива свят от енергия, движение и трансформация. И в този свят има една фигура, която носи особено значение за нашата публика - олимпийската състезателка Нанси Дамянова, която е единствената българка в трупата. Част е от въздушен акробатичен номер, "лети" високо над публиката. Партньорите в номера я хвърлят от една платформа към друга

на около шест метра разстояние

Във въздуха тя прави салта, преди да бъде уловена. Това изисква не само сила, но абсолютна прецизност и доверие.

След мястото за тренировки следва огромната зала, в която са подредени металните контейнери с всички костюми. Това не е просто гардероб, а лаборатория за трансформация. Има десетки редове с костюми - ярки, блестящи, детайлни. Обувки, подредени по вид и размер. Шапки, които съхнат след ръчно рисуване. Всичко това е създадено в Монреал в специализирано ателие, където работят около 200 души само върху костюмите. Всеки елемент е ръчно изработен. Артистите преминават през 3D сканиране и над 100 измервания, за да се създаде облекло, което не просто стои добре, а функционира в екстремни условия. Защото тези костюми трябва да позволяват разтягане до крайност, полети във въздуха, силно триене при контакт с въжета и конструкции. Материалите се подбират според номера. Ликра за гъвкавост. Деним за устойчивост, например при изпълненията на китайски пилони, където артистите се плъзгат по седемметрови стълбове. Там костюмът трябва да предпазва кожата. Някои артисти имат по два варианта на едно и също облекло - един за основното им изпълнение и друг за останалата част от шоуто.

Числата са впечатляващи - над 800 костюма на едно представление. При три шоута на ден - над 2400 броя. Само за подготовката на премиерата

в София са пуснати 60 перални,

за да бъдат чисти всички костюми след спектаклите в предишния град. И след всяко шоу се пускат още между 12 и 15 перални.

Има и специално място, където артистите се гримират, всеки го прави сам и това е моментът за концентрация. Лицата постепенно се променят. Човешките черти изчезват. Появяват се щурци, паяци, бръмбари. Един от гримовете - този на щурците, изглежда сложен, но всъщност отнема само 20 минути и включва няколко продукта и точно определени стъпки. С времето това се е превърнало в рутина, акробатите си слагат слушалки, пускат си музика и влизат в образ.

Зад кулисите има и огромни екрани, на които се вижда всичко, което се случва на сцената. Така артистите следят кога кой трябва да излезе пред публиката.

Репетициите тук са различни. Няма пълна генерална във всеки град. Вместо това на всеки 15-30 минути различен номер излиза на сцената, за да се адаптира към конкретното пространство. Защото всяка зала е различна. Таванът може да е по-висок или по-нисък. Светлините да са на различни места. Дори цветът на интериора влияе на ориентацията. А когато летиш във въздуха, тези детайли са решаващи.