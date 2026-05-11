Роди се супергрупа след семейното събиране на Стенли, Свилен Ноев, Ерсин и Иван от П.И.Ф.

“Семейно събиране” между поколения български рок музиканти - така певецът Стенли описва новата група “Фронтмен”. В нея влизат четирима известни музиканти, обединени от дългогодишното си приятелство и общ музикален език - това са Стенли, Свилен Ноев от група “Остава”, Ерсин Мустафов от Jeremy? и Иван Велков от П.И.Ф.

“Създаваме супергрупа с репертоар, който обхваща периода от 80-те години до днес, но през призмата на по-алтернативната сцена”, разказва Ерсин. По думите му новата група е от “приятели със сходен вкус и отношение към музиката”. Музикантите вече са записали първата си обща песен, която се казва “Непобедим”. Те ще я представят на концерта си на 23 юни в клуб “Маймунарника” в Борисовата градина, където ще изпеят и емблематични хитове като “Жулиета”, “Обсебен”, “Шоколад”, “Океан”, “Приказка” и много други от репертоара на “Тангра”, “Остава”, П.И.Ф. и Jeremy?.

“Всички сме минали през различни етапи и сцени, но се оказа, че носим една и съща емоция към музиката. “Фронтмен” не е просто среща на музиканти, а събиране на хора, които искат да създават нещо ново заедно”, казва Свилен Ноев.

А според колегата му Ерсин групата е “приемственост между няколко поколения артисти - от “Тангра” през 80-те, през “Остава” и П.И.Ф от края на 90-те до Jeremy? и новото хилядолетие”.

