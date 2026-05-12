Бива ли го Теди Москов за режисьор, разкрива Димитър Стайков в книга

Когато бях млад режисьор, треперех преди премиера, пулсът ми стигаше до 200. Мислех си - ами ако всички разберат, че не ме бива за тази професия!

Така искрен - както и във всичките си спектакли - е режисьорът Теди Москов пред журналиста и театрален критик Димитър Стайков, който е и един от най-сладкодумните автори на “24 часа”. Думите му са част от биографичната му книга “Теди Москов - някои могат, други - не”, която Стайков представя днес в 18 ч в софийската книжарница “Гринуич” (бул. “Витоша” 37). Портретът на Москов върху луксозното томче е заснет от друг колега в “24 часа” - фоторепортера Йордан Симеонов. Авторът на книгата Димитър Стайков