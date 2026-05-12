Светът видя отвисоко тези бели лебеди в Панчарево - идват 15 балетни вечери край езерото

Милиони зрители зърнаха за кратко репетиция на “Лебедово езеро” и разбраха за “Музи на водата”

15 балетни вечери през юли са в програмата на летния фестивал “Музи на водата”, организиран от Софийската опера и балет на Панчаревското езеро. Обявяването на поредното, седмо издание на фестивала тази година бе суператрактивно - хеликоптерът, който следеше колоездачната обиколка Giro d'Italia и е снабден с камери, показа в реално време фрагмент от репетиция на “Лебедово езеро”.

По същото време в долната част на екраните на милионите зрители по света бе изписан кратък текст на английски, който представи летния фестивал и организатора му, като камерата се задържа за няколко секунди.

Спектакълът на “Лебедово езеро” е традиционен за този фестивал на открито още от създаването му. Това лято ще се играе на 2, 3, 5 и от 9 до 12 юли.

Друг балетен спектакъл – един от най-успешните, който вече 20 години не слиза от афиша на Софийската опера, ще се играе от 16 до 19 юли. Това е “Зорба гъркът” на испанския хореограф Лорка Масине по музика на Микис Теодоракис.