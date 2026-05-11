Михаела Маринова с първи самостоятелен концерт в НДК

За първи път певицата Михаела Маринова ще излезе на сцената на зала 1 в НДК за самостоятелен концерт. Той ще бъде на 28 ноември като част от есенното издание на обичания фестивал „Салон на изкуствата".

"Стъпвам в Зала 1 на НДК с благодарност за пътя и с вяра в музиката, която ни събира. Готова съм да изляза на сцената с всичко, което съм събрала по пътя дотук - вдъхновение, сила и любов. Това ще е най-голямата и най-личната ми среща с вас досега, която тихо и търпеливо чакаше времето си. И времето настъпи," казва Михаела.

Когато е на 15 години, тя се появява на кастингите на X Factor и кара всички да се обърнат след гласа й. Хитовете ѝ започват да се трупат и тя пее в дуети с артисти като Любо Киров, Pavell, Ангел Дюлгеров, Тино, Monoir, Alex Parker, JINBYJIN.

Тази година Михаела Маринова влезе успешно в ролята на Сали Боулс в мюзикъла „Кабаре" на Музикалния театър, а и за първи път се представи като вокален педагог в предаването „Като две капки вода", където помага на някои от най-разпознаваемите лица в българския ефир. Скоро ще пусне и нов кратък албум.