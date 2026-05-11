Актрисата Сиена Милър стана майка за трети път

44-годишната актриса Сиена Милър роди отново от модела Оли Грийн.

Милър, която вече има 2-годишна дъщеря от 29-годишния красавец, сподели пред E! News: „Случи се. Имам едно мъничко бебе в съседната стая. Чувствам се така, сякаш ми е малко трудно да съставям изречения... Спя много малко, но съм лудо влюбена в бебето си",

В момента тя е в разгара на промоционалната кампания за най-новия си филм Jack Ryan: Ghost War и обяви сладката новина пред изданието по време на промоционалното си интервю.

Актрисата е майка и на 12-годишната си дъщеря Марлоу, която е от бившия ѝ годеник Том Стърридж.

Сиена обяви третата си бременност декември като показа закръгленото си коремче на церемонията по връчването на наградите Fashion Awards, на която присъстваха много звезди, съобщава "Дейли мейл".

Беше напълно логично актрисата да направи това разкритие с впечатляващ тоалет на синия килим пред „Роял Албърт Хол" в Лондон.

И това не е първият път, когато Сиена използва червения килим на модно събитие, за да обяви, че е бременна. Още през септември 2023 г. актрисата разкри, че е бременна с второто си дете по време на звездното шоу Vogue World Show.

Актрисата дефилира по червения килим пред лондонския театър „Роял Дрюри Лейн" с пола с балончета от Schiaparelli и къса блуза, която подчертаваше коремчето ѝ.

Говорейки за Оли, Сиена каза пред Harper's Bazaar: „Не очаквах да го взема на сериозно, но съвсем бързо се влюбих. Не си казах: „Ще си намеря по-млад приятел." По-скоро беше: „Мамка му! Защо си млад? Това е толкова досадно."

„Има разлика в начина, по който това поколение мъже уважава жените. Това е специфично за него, той е много мъдър и уравновесен, но вярвам, че това се дължи и на поколението му. Те са израснали в среда, където условията са малко по-равнопоставени. Забелязвам го както при приятелките му, така и при мъжете", сподели още тя.