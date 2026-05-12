На 16 май тръгва габровският карнавал "Краят е близо. Да му отпуснем края!"

Карнавалът "Габрово 2026" с мотото "Краят е близо. Да му отпуснем края!" започва на 16 май. Този уикенд Габрово няма просто да бъде домакин на карнавално шествие, а сцена - огромна, многопластова, музикална, светлинна и изпълнена с хиляди хора, които идват за нещо, което се случва веднъж.

В 18 ч започва традиционното карнавално шествие. Ще бъдат представени близо 70 карнавални композиции, създадени от местни общности, училища, клубове, творчески групи и гости от страната и чужбина.

Дефилето е нещо като Хайд парк, където габровци казват всичко, което мислят през призмата на хумора - с усмивка, намигване и с онази характерна смелост, която превръща карнавала в огледало на съвремието ни.

Победителят сред карнавалните картини, който ще грабне голямата награда от 4000 евро, се обявява след карнавала. Всяка картина има шанс, всяка идея може да блесне, всяка група може да изненада с всичко. Журито оценява оригиналност и хумор, художествено изпълнение, актуалност по темата и въздействие върху публиката.

След шествието от 20,30 ч започва голямата нощ на карнавала - музикално-визуален спектакъл, който тази година надгражда всичко познато. Огромният дансинг под открито небе откриват Frankie & Canthina Band с диско, фънк и соул класики - от Donna Summer до Kool & the Gang. Акробатичното шоу ще се случва едновременно на сцената и над публиката - буквално над главите на хората.

В 22 ч е традиционното светлинно шоу. Небето над Габрово ще избухне в Светлина, огън, ефекти -зрелище, което се е превърнало в емблема на фестивала.

15 минути по-късно започва IL Martedi del Villaggio. Южноиталианският формат, който разтърсва нощния живот на Галиполи, пристига ексклузивно в Габрово.

Комбинация от електронна музика, мощен DJ сет, лазери, светлинни ефекти и въздушна акробатика от екстремни височини. Действието се случва едновременно на сцената и над публиката, буквално над главите на хората.

На 16 май Габрово няма просто да направи карнавал. Габрово подготвя преживяване, което се случва веднъж.

Музика, светлина, хумор, акробатика, карнавални картини, международни артисти и хиляди хора, които идват да бъдат част от нещо голямо. Краят е близо - да му отпуснем края. И да започне най-шумният уикенд на май.