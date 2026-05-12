Дара преди полуфинала на "Евровизия": Чувствам се повече от готова

Певицата Дара сподели във видео, публикувано в YouTube, че вече е видяла сцената на „Евровизия" във Виена и се чувства повече от готова за началото на полуфиналите. Тя призна, че очаква с огромно вълнение участието си в австрийската столица.

След тригодишно отсъствие България се завръща на сцената на Евровизия. Дара ще представи страната ни с песента „Бангаранга", като именно нейното изпълнение ще даде старт на втория полуфинал на 14 май във Виена. Големият финал е насрочен за 16 май.

70-ото издание на музикалния конкурс започва тази вечер с първия полуфинал.

Общо 35 държави ще се включат в надпреварата под мотото „Обединени от музиката". Въпреки това пет страни – Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия – обявиха бойкот на тазгодишното издание в знак на несъгласие с участието на Израел.

Във Виена се очакват пропалестински демонстрации, а мерките за сигурност в града вече са засилени. Австрийските власти предупреждават, че рискът от атаки, свързани с ислямистки или проирански групи, остава сериозен. Израел ще бъде представен в първия полуфинал от изпълнителя Ноам Бетан.

До финала в събота ще достигнат десет участници от полуфиналите, докато Австрия, като домакин и победител от миналата година, се класира директно за последната вечер на конкурса.

Сред големите фаворити тази година е Финландия с песента Liekinheitin („Огнехвъргачка") на Линда Лампениус и Пийт Паркконен.

През последните години „Евровизия" все по-често се оказва в центъра на политически напрежения. Русия беше отстранена от конкурса през 2022 г. след нахлуването си в Украйна, а изданията през 2024 и 2025 г. преминаха под знака на протести срещу участието на Израел заради войната в Газа.