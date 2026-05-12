Z-Rock вече е официалното IRON MAIDEN радио! В продължение на цели две седмици ефирът на рок радиото на България ще е истински празник на хеви метъла!

Песни на непоклатимите титани Iron Maiden ще звучат на всеки час, а водещите в радиото ще създават история заедно със своите слушатели. За тях Z-Rock е подготвил голяма ефирна игра със страхотни награди. Всеки ден, във FB страницата и Instagram-а на радиото излиза специална загадка. Слушателите отговорят коя е песента като изпращат мейл на [email protected]. В края на своето шоу „Високо напрежение“, ТОМА тегли името на един слушател, който ще спечели БИЛЕТ за концерта на 26 май в София.

Z-Rock също става част от събитието със своето специално мобилно студио от епицентъра на хеви метъл шоуто. Така, на 26 май, рок емоцията ще достигне своята кулминация и чрез преките включвания от стадиона

Легендарната британска хеви метъл група ще разтърси стадион Васил Левски с впечатляващо шоу за радост на всичките си фенове. Според самата група шоуто ще бъде едно от най-мащабните в историята им — с нова сценография, огромен Eddie и песни, които рядко са свирили през последните години. Сред песните, които вече се появяват в турнето, са The Trooper, Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills и епичната Rime of the Ancient Mariner.

Турнето през 2026г е специално, защото отбелязва 50 години от създаването на Iron Maiden. Групата обещава сетлист основно с песни от първите девет албума — тоест класическият период от 80-те години, който феновете смятат за „златната ера“ на Maiden. Специални гости на рок шоуто ще бъдат Anthrax, а официалното радио на Maiden вече е факт – Z-Rock, рок радиото на България.

Екипът на радиото изразява своите специални благодарности на Fest Team за цялостното съдействие и подкрепа!

