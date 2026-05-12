Лили Иванова към Дара преди "Евровизия": България се гордее с теб!

Лили Иванова СНИМКА: Костадин Кръстев-Коко

Малко преди началото на първия полуфинал на "Евровизия" тази вечер примата Лили Иванова пожела успех на българската представителка в престижния конкурс.

"Успех на младата и талантлива певица Дара! Скъпо българско момиче, България се гордее с теб!", написа Лили Иванова в официалния си фейсбук профил. Там публикува и кадър на Дара от откриващата церемония на "Евровизия".

Дара се появи на откриването на "Евровизия" с кукерски костюм КАДЪР: Инстаграм/eurovision

Тази година конкурсът отбелязва 70-ата си годишнина. Той се провежда в австрийската столица Виена, като първият полуфинал е довечера. Втория - в четвъртък, открива Дара. А финалът е в събота.

Всички концерти БНТ 1 ще излъчва на живо от 22 ч.

