“Стани богат” вече на четвърт век, празненствата – наесен

“Стани богат” навърши 25 години, но празненствата ще са наесен. Тогава умната игра, която е и първият международен формат, реализиран в България, ще бъде едновременно позната, но и съвсем нова.

Това издаде емблематичният ѝ водещ Ники Кънчев във фейсбук днес, на 12 май, когато е рожденият ден на играта.

“Четвърт век телевизионен живот е сигурен знак, че това предаване издържа проверките на времето, на критиците и прочее и стана любимо на народа. Стартирахме в събота, 12 май 2001 година в ефира на Нова телевизия.

На фона на предишните куиз предавания, които раздаваха като награди книги, тези 100 000 лева изглеждаха фантастично. И постепенно предаването се превърна в социален, социологически и дори културен феномен. “Стани богат” стана много повече от игра - стана емоция, мечта и знание. Предаването направи своеобразен Голям шлем. Беше в ефира на трите най-големи български телевизии, за да намери своя уютен дом от няколко години насам в Би Ти Ви”, написа Ники Кънчев. Той благодари на всички замесени в каузата “Стани богат” и обеща, че наесен ще отпразнуват тези 25 години, както подобава.

