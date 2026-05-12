Деми Мур жури на фестивала в Кан, режисьорът на “Хобит” с почетна “Златна палма”

Холивудските звезди Деми Мур и Стелан Скарсгард тази година са сред журито на наградите “Златна палма”, които се връчват на кинофестивала в Кан. Стартът му бе вчера, а за него във фестивалното градче пристигна и режисьорът на трилогиите “Властелинът на пръстените” и “Хобит” Питър Джаксън. Той получи почетна “Златна палма” в знак на признание за цялостната му кариера.