Протестиращи в “Младост”: Нямаме въздух! Искаме па...

Дейвид Бекъм изненада Виктория с любимата й закуска

КАДЪР: Инстаграм/victoriabeckham

Дейвид Бекъм приготви на съпругата си Виктория любимата ѝ закуска.

52-годишната бивша членка на „Спайс Гърлс" сподели в Instagram романтичния жест на съпруга си, като публикува снимка на авокадо върху препечен хляб, изрязан във формата на сърце.

Тя добави надпис към снимката: „Когато татко приготвя закуска" и отбеляза съпруга си.

Този жест е два дни, след като той нарече съпругата си "най-добрата майка" в публикация по повод Деня на майката в САЩ и Австралия.

Диетата на Виктория отдавна е тема на дискусии, на фона на дългогодишните твърдения, че тя яде само печена риба и зеленчуци за вечеря.

„За мен да бъда здрава и строга по отношение на начина, по който се храня и тренирам, е това, което трябва да правя", посочи тя, цитирана от "Дейли мейл". 

В миналото тя разкри, че яде три до четири авокада дневно, за да поддържа сияйната си кожа, и често яде плода за закуска.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

