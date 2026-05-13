Вижте първите финалисти на "Евровизия"

Кадри от първия полуфинал на Евровизия СНИМКА: Ройтерс

10 страни отиват на големия финал на "Евровизия" след гласуването на първия полуфинал на 12 май. 

На сцената във Виена се представиха изпълнители от 15 страни, като пет отпаднаха. За приза няма да се състезават Грузия, Естония, Португалия, Сан Марино и Черна гора.

Напред продължават: 

Гърция, представена от Акилас Митилинайос с песента Ferto. 

Финландия, която бе представена от цигуларката Линда Лампениус и Пит Парконен с Liekinheitin. 

Белгия с Dancing on the Ice, изпълнена от Есила. 

Швеция представена от певицата Фелисия и с парчето My System.

Молдова с песента Viva, Moldova, изпълнена от рапъра Сатоши. 

Израел с Michelle на певеца Ноам Бетан.

Сърбия, представена от групата Лавина и песента Kraj mene. 

Хърватия с парчето Andromeda, изпято от женската група LELEK. 

Литва, представена от Лион Чека с песента му Sólo Quiero Más. 

Полша с парчето Pray, изпълнено от певицата Алисия.

Вторият полуфинал е в четвъртък, 14 май, когато ще се представи и България. DARA ще излезе на сцената първа с песента си Bangaranga.

Тогава ще бъдат избрани и останалите десет участници в големия финал на 16 май, събота. В четвъртък на сцената ще излязат и представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия. https://www.facebook.com/reel/1593783605023253

Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал.

