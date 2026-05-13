Откраднаха ли молдовците от "Евровизия" песен на Криско, Играта и Лео Бианки? (Видео)

Има ли две български песни на тазгодишната "Евровизия"? Заформя ли се скандал с грабналата феновете песен от Молдова? Открадната ли е българска песен, за да се създаде Viva, Moldova? Тези въпроси изникнаха след класирането на финал на представителя на Молдова. А отговорите идват, докато си припяваме "Градина, смокиня, направи са на свиня, Созопол, Ахтопол цяло лято парти има".

На 12 май се проведе първият полуфинал на песенния конкурс "Евровизия". Десет страни се класираха за финалите, а големият процент от гласовете обра Молдова.

Рапърът Сатоши с песента му Viva, Moldova получиха 778 гласа (28,2 %) от 3000-те души, които участваха в публичното гласуване на „Евровизия". Първата тройка допълниха Финландия и Гърция.

Песента обаче има познато звучене, а в социалните мрежи реагира и певецът Лео Бианки, който направи паралел между молдовската песен и парчето "Цяло лято" на Играта, Лео и Криско, което беше летен хит у нас преди повече от 10 години.

"WTF Eurovision Song Contest", пише Лео под поста си, а в коментарите мнозина се съгласяват, че парчето на молдовците звучи много познато.

Някои потребители дори предлагат на Лео да докладва на "Евровизия" за нарушение на авторските права.

Вторият полуфинал е в четвъртък, 14 май, когато ще се представи и България. DARA ще излезе на сцената първа с песента си Bangaranga.