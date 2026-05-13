Недялко Йорданов с видеообръщение към Сливен, след като му присъдиха наградата "Константин Константинов" за цялостен принос

На официална церемония в драматичен театър "Стефан Киров" – Сливен, бяха връчени наградите за принос в детското книгоиздаване "Константин Константинов", съобщиха от общинския пресцентър. Церемонията е сред най-важните прояви в 28-ото издание на Националния фестивал на детската книга, който завършва днес.

С приза в категория "цялостен принос" към детското книгоиздаване е отличен Недялко Йорданов. Поради заболяване в семейството той не успя лично да пристигне в Сливен за награждаването, но в специално видеообръщение към сливенската аудитория авторът благодари за наградата.

"Чест е да получа награда на името на един от най-добрите български автори на детски книги. Сливен има специално място в сърцето ми, защото там са родени мои много близки приятели – Радой Ралин и Дамян Дамянов", каза в обръщението си Недялко Йорданов. Той е определян като явление в съвременната българска литература с богатото си творчество, поезия, драматургия, радиопиеси, телевизионни постановки и много други.

"Смятам, че човекът се ражда дете, живее, без да подозира – като дете, и накрая си отива пак като дете", казва още творецът в своето послание.

Наградата в категория „автор" получи Радостина Пеева, която има 15 книги за деца. Отличието ѝ бе връчено от кмета на община Сливен Стефан Радев.

„Детската книга не е просто литература, тя е първият досег със знанието, с доброто, с красивото. Затова е и толкова голяма отговорността на всички създатели на детски книги. Поздравявам наградените и всички номинирани, които с талант и въображение изграждат духовния свят на децата", каза Радев.

Художникът Мариана Кръстева беше наградена в категорията „илюстратор". Тя има и собствено издателство за детски книги. Наградата й връчи Димитър Митев - председател на общинския съвет - Сливен и член на организационния комитет на фестивала.

Наградата на детското жури за най-добра книга и автор на годината бе присъдена на Петя Кокудева. По традиция тази награда беше връчена от Росица Петрова - дългогодишен директор на Регионалната библиотека ,"Сава Доброплодни" - Сливен.