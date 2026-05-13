Председателят на НС Михаела Доцова дойде на премиера в Сатиричния театър

Председателят на Народното събрание г-жа Михаела Доцова уважи поканата на Сатиричния театър "Алеко Константинов" и лично на директора на трупата Калин Сърменов и сподели с публиката премиерата на "Шум зад кулисите" - едно от най-очакваните театрални събития на сезона.

Премиерата мина при изключителен успех.

В "Шум зад кулисите" ролите се изпълняват от Маргарита Хлебарова, Мартин Желанков, Рада Кайрякова, Иван Панев, Силвия Лулчева, Георги Спасов/Петър Калчев, Мартин Каров, Божидар Мицев и Никол Георгиева.

Преводът е на Боян Николаев, сценографията – на Теодора Лазарова, костюмите – на Илина Грозева, музиката – на Любомир Денев.

Режисьор е Андрей Аврамов.