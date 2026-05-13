Концертът на "Металика" предизвика земетресение в Атина

Концерът на "Металика" в Атиан успяхда предизвикат микросеизмични вибрации на Олимпийския стадион (OAKA). Това явление, известно като „концертни земетресения", беше потвърдено от Геодинамичния институт на Националната обсерватория на Атина, който разположи сеизмограф специално за концерта. Учените наблюдаваха явлението в реално време, записвайки малките сеизмични колебания, генерирани по време на шоуто, пише thegallery.gr.

В съобщението си, Геодинамичният институт към Националната обсерватория на Атина заяви:

„Когато хеви метълът среща сеизмологията... Геодинамичният институт към Националната обсерватория на Атина наблюдава тазвечерния концерт на METALLICA на Олимпийския стадион в Атина (OAKA), използвайки сеизмограф, изследвайки дали масивното и синхронизирано движение на десетки хиляди зрители може да генерира измерими микровибрации в земята.

През последните години подобни явления са регистрирани на големи концерти по целия свят, където енергията на тълпата създава слаби сеизмични вибрации, известни като „концертни земетресения". Тазвечерният концерт представлява изключителна възможност да се изучи това явление и в Гърция, тъй като присъствието на десетки хиляди зрители може да остави свой собствен сеизмичен отпечатък.

"Металика" се завърна в Атина след 16 години в събота вечер, като на Олимпийския стадион се събраха над 80 000 души.

Метъл титаните подготвиха и неочаквана музикална изненада, добавяйки силен гръцки щрих към зрелищното си шоу. Те за кратко включиха емблематичния „Танц на Зорба" на Микис Теодоракис, както и песента „Den Horas Pouthena" на гръцката рок група Trypes, което доведе хилядите фенове на стадиона до еуфория.

Публиката отговори с продължителни аплодисменти и овации, което го направи един от най-запомнящите се моменти на вечерта.

Жестът на групата в чест на гръцката музикална култура предизвика широки реакции сред феновете, а свързани видеоклипове бързо се разпространиха в интернет. За първи път в Гърция публиката се наслади на футуристичната кръгла сцена – кръгла структура в центъра на стадиона, която позволяваше на зрителите да бъдат само на един дъх разстояние от Джеймс Хетфийлд, Ларс Улрих, Хамет и Трухильо.

Прословутата „Змийска яма" в центъра на сцената предложи уникално преживяване за най-отдадените фенове на групата. Хетфийлд, който беше особено развълнуван през цялата вечер, каза, че е бил трогнат от посрещането от „гръцкото семейство", както често нарича феновете на групата.