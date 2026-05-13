Йотова ще отличи дейци на културата и образованието с Почетния знак на президента

На 14 май, четвъртък, държавният глава Илияна Йотова ще връчи Почетния знак на президента на изтъкнати дейци в областта на културата и образованието. Церемонията ще се състои в Гербовата зала на „Дондуков" 2 от 11.00 часа.

Александър Милушев, общественик и дългогодишен секретар на Образцовото народно читалище „Заря - 1858" в Хасково, ще бъде отличен за приноса му като активен деятел на съвременното общонародно читалищно дело и за ролята му в развитието на българските народни читалища и съхраняването на читалищните традиции.

За неговата значима литературна, публицистична и обществена дейност, за заслугите на творчеството му и на активната му ангажираност към съхраняването на традициите и авторитета на съвременната българска литература ще бъде удостоен поетът, публицист и общественик Атанас Капралов.

Д-р Веселин Александров ще получи отличието във връзка с неговата общественозначима дарителска дейност и за активния му принос към съхраняването и утвърждаването на културно-историческото наследство на България, на родовата памет и на българската национална идентичност.

За нейния значим академичен принос в областта на културата и в развитието на българската школа по стенна живопис, както и за големите ѝ заслуги към съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на България, ще бъде отличена проф. д-р Елена Кантарева – художник-реставратор, доцент по иконопис и технология и техника на живописта.

За принос в областта на културата и образованието и по повод неговите заслуги към утвърждаването на библиотечното дело, съхраняването и популяризирането на културно-историческото ни наследство ще бъде удостоен общественикът д-р Иван Ангелов.

Митко Щерев ще бъде отличен за значимия му цялостен принос като изтъкнат и признат музикант, композитор, аранжор и продуцент, както и за активната му роля в творческото обогатяване, развитие и утвърждаване на съвременното българско музикално изкуство.

На церемонията ще бъде обявен също така Почетен знак на президента за проф. Гъ Джъцян – преподавател по български език, обучил поколения българисти в Пекинския университет за чужди езици. Отличието се връчва за неговия дългогодишен академичен принос и преподавателска дейност в областта на българския език и литература, както и за заслугите му към популяризирането на българското културно наследство и развитието на приятелските отношения между Република България и Китайската народна република. Почетният знак ще бъде връчен на проф. Гъ Джъцян на официална церемония в Пекинския университет за чужди езици от посланика на Република България в Китайската народна република Андрей Техов.