"Мак" - роман събитие от Иля Велчев

Сам наблюдател на историческите процеси, авторът пише с аристократизъм, рядко срещан в българската литература

Изминаха повече от 35 години от смяната на политическата система в България. Дали литературата ни успя да анализира промените, които тези години нанесоха в нашите души, доколко показа какви ставаме и накъде отиваме?

“Мак” – актуалният роман на поета и писател Иля Велчев, е история, която за някои би звучала не съвсем реално. Главният герой, чието име носи романът, е особен, едновременно привлекателен и отблъскващ, действията му изглеждат хиперболизирани, мислите му са толкова откровени, че на моменти звучат цинично. И това не е защото в по-голямата си част, формално, действието се развива в

недалечното и неразбираемо за мнозина минало на соца,

а защото е провокиращо сетивата откровение на голям автор, наблюдател на процесите, които описва.

Романът впечатлява със своята чувствена интелектуалност, със симбиозата от анализаторски прозрения и поетично навлизане в най-фини човешки изживявания, самоирония и висок стил на изразяване. С аристократизъм, рядко срещан в българската литература. Оригиналната образност на историята е постмодернистична, на границата на иреалността, хиперболизирана, еклектична действителност със сюрреалистични моменти.

“Мак” като че ли е любовен роман за мъж, постигнал почти съвършенство в любовната игра с жените, които пожелае да притежава. И абсолютно съвършенство в обичта към себе си. Мак е талантлив млад журналист с впечатляваща външност, който е заключил амбициите и действеността си в желязна каса, за да се предпази от всякакви отговорности, напрежения и възможности за конфликти.

Отвратен от авторитарността и лицемерието на късния соц, си е изградил уютен затворен живот – нека други чистят боклука на времето. Брутално насилие поставя достойнството му пред избор и от този момент движението нагоре в живота му е с все по-жестока цена.

“Имаме изключителната възможност голям поет и писател, наблюдаващ историческите процеси в две политически системи – и предишните, и днешните времена на трудно приемливи обществени компромиси, натиск чрез структурите на управление, алчност, рекет – да направи анализ

как всичко това се отразява на човешката душа

В този смисъл диалогът между Мефистофел и Фауст, между човека и изкушението, е напълно съвременен, вечен”, казват от издателство “Труд”. Изданието е подкрепено от Министерството на културата.

Премиерата на книгата е на 19 май от 17,30 ч в галерия “Средец” до Министерството на културата. Входът е свободен!