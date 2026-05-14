Художници с “оригинално въображение”

Художници, чието въображение се отличава с изключителна оригиналност - такива артисти търси конкурсът MOST.

Тази година за девети пореден път ще подкрепи млади художници, като им дава сцена за изява, професионални контакти и възможност за развитие.

Конкурсът се провежда под мотото “Капитал от идеи” и вече е отворен за кандидатстване. Ще завърши с изложба на петимата финалисти в галерия Vivacom Art Hall Оборище 5. Инициативата открива и подкрепя новите имена в съвременната ни артсцена. Конкурсът е отворен за автори, работещи във всички сфери на съвременното изкуство. Предимство имат кандидатите със завършено или текущо художествено образование, които към момента нямат сключени ексклузивни договори с други частни галерии. Те могат да кандидатстват до 30 май.

“Радвам се да ви посрещна заедно с нашите партньори от iBank, с които отново имаме възможността да поставим началото и на деветото издание на конкурса MOST. Тази година

даваме пространство

на мислите, емоциите

и вътрешните светове

на творците

Затова мотото ни е “Капитал от идеи/Capital of Ideas”, каза артистичният директор на галерията Деница Гергова.

“Търсим художници, чието въображение се отличава с изключителна оригиналност, защото вярвам, че в изкуството именно смелостта да бъдеш различен е най-ценното. Чрез конкурса изразяваме нашата подкрепа, събирайки автори на новото българско изкуство и превръщайки творческата им енергия в реална възможност – именно като им дадем пространство да се развиват”, каза още Деница Гергова.

Участниците в конкурса трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и/или да изпратят линк към техен личен сайт или онлайн портфолио. Те трябва да покажат по 15–20 качествени снимки на техни творби, създадени през последните 2 години. Към всяка картина трябва да опишат и заглавие, размер и година на създаването ѝ.

Кандидатурите ще бъдат оценявани от експертно жури от екипа на галерията и представители на iBank.

“В свят, който става все по-забързан и дигитален,

красотата често остава

на заден план

но именно тя ни връща към смисъла. За нас в iBank подкрепата за “MOST търси ТЕБ!” вече пета година е осъзнат избор да дадем пространство на изкуството да ни забави, да ни развълнува и да ни напомни кои сме. Вярвам, че една българска банка има мисия не само да създава стойност, но и да пази културата, традициите и да подкрепя талантите, които вдъхновяват. Защото красотата не е лукс – тя е необходимост, която прави обществото по-живо, по-смислено и по-човешко”, каза по време на откриването изпълнителният директор на банката Мая Станчева.



“Капитал от идеи”

е мотото на

деветото

издание, което

се провежда

в галерия

Vivacom

Art Hall

Оборище 5